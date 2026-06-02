MC Solaar approuve le retrait de Patrick Bruel des Enfoirés

Patrick Bruel, présent à toutes les éditions des Enfoirés depuis 1993, ne participera pas à l’édition 2027 du spectacle des Restos du Cœur, a confirmé la direction du spectacle à Franceinfo. Visé par au moins dix plaintes pour violences sexuelles en France et en Belgique, l’artiste, qui détenait un record de trente-trois années de présence ininterrompue au sein de la troupe, a, selon les organisateurs, jugé préférable de ne pas monter sur scène « par respect pour l’association et les autres artistes » . Mediapart, pour sa part, affirme que la direction l’aurait écarté après la remontée de témoignages.

Les faits reprochés à Patrick Bruel ont donné lieu à des procédures et à une multiplication des réactions dans le milieu artistique. La communication officielle des Restos du Cœur signale que la décision relative à sa présence relève de leur responsabilité, sans détailler les modalités de ce retrait. Le chanteur conteste l’ensemble des accusations qui pèsent contre lui et demeure présumé innocent au regard de la procédure pénale en cours.

Parmi les conséquences immédiates, plusieurs concerts ont été annulés, certaines diffusions de ses chansons ont été réduites voire retirées de playlists radio et l’émission N’oubliez pas les paroles a suspendu sa diffusion de titres le concernant, selon les éléments publiés dans la presse. Ces mesures s’inscrivent dans un contexte de forte pression médiatique et judiciaire autour de l’affaire.

Réactions dans la troupe et témoignages publiés

MC Solaar, compagnon de scène de longue date au sein des Enfoirés, a salué la décision des organisateurs, estimant à Mediapart que « les Enfoirés ont pris la bonne décision, ils ont pris leurs responsabilités ». Il a précisé ne jamais avoir été témoin, personnellement, de « comportement problématique » de la part de Patrick Bruel, rappelant la proximité artistique qui les unit depuis des années.

D’autres personnalités ont exprimé des positions plus tranchées. Lio, interrogée par La Dépêche du Midi, a déclaré : « On le sait depuis des années » et a ajouté des propos très critiques appelant à une prise en charge du comportement reproché. Zazie, invitée de l’émission Culture Médias sur Europe 1, a affirmé « croire les femmes qui ont pris la parole », estimant que le nombre des témoignages rendait leur parole difficilement négligeable.

Le média d’investigation Mediapart a publié une série de témoignages et affirme avoir recueilli une vingtaine de récits de bénévoles et de membres de la troupe. Selon ces sources, des avertissements informels auraient circulé en interne depuis près de vingt ans ; certains témoins auraient employé le terme « prédateur » pour qualifier le comportement allégué. Ces éléments mettent en lumière des signalements anciens, évoqués au sein même des coulisses du collectif caritatif.

De son côté, l’entourage de Patrick Bruel a d’abord présenté son retrait comme une décision volontaire. Dans un message adressé à ses camarades, repris par la presse, le chanteur a expliqué ne pas vouloir mettre « aucune ni aucun d’entre vous dans un quelconque embarras » et a exprimé l’espoir de revenir « lorsque la justice aura prouvé mon innocence ». Le dossier judiciaire et les témoignages publiés continuent d’alimenter les débats publics autour de la présence d’artistes au sein d’actions caritatives.

Patrick Bruel dément formellement l’intégralité des accusations portées contre lui et demeure présumé innocent tant que la justice n’aura pas statué.