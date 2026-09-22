Savè : l’ARMP débloque un marché de gardiennage à 40,8 millions FCFA

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a autorisé la reprise du marché de gardiennage de l’hôtel de ville et des bureaux d’arrondissement de Savè. La procédure, suspendue après un recours de SAFE SECURITY SARL, peut se poursuivre au profit de GA SÉCURITÉ, attributaire provisoire pour 40 780 800 FCFA TTC.

La commune de Savè avait lancé le 18 juin 2026 l’appel d’offres national pour recruter un prestataire chargé du gardiennage de ses bâtiments dans le cadre d’un accord-cadre triennal à bons de commande. Sept entreprises ont déposé une offre. À l’issue de l’évaluation, GA SÉCURITÉ a été classée première et SAFE SECURITY deuxième.

SAFE SECURITY a contesté l’attribution provisoire en mettant en cause la conformité de l’agrément présenté par sa concurrente. La société relevait une différence entre le nom du gérant inscrit au registre du commerce et celui figurant sur l’agrément d’exercice délivré pour les activités privées de sécurité.

Le recours gracieux a été adressé à la Personne responsable des marchés publics de Savè le 10 août. La commune l’a rejeté le même jour, en considérant qu’un acte notarié de délégation de pouvoirs régularisait la situation et que l’agrément présenté restait valable.

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Dans son instruction, l’ARMP a retenu que l’article 19 de l’arrêté encadrant les entreprises privées de surveillance impose une mise à jour de l’agrément en cas de changement de propriétaire. Or, les pièces du dossier font état d’une délégation de pouvoirs et non d’un changement de propriétaire.

L’organe de régulation relève aussi que le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a renouvelé le 21 mars 2025 l’agrément de GA SÉCURITÉ en reconnaissant Albert Bienvenu Akoha comme gérant pour l’exercice des activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de protection des personnes et des biens. L’ARMP dit n’avoir établi aucun indice de non-conformité de cet agrément au regard du dossier d’appel d’offres.

Par sa décision n°2026-090 du 18 août 2026, la Commission de règlement des différends a donc déclaré le recours de SAFE SECURITY recevable mais mal fondé. Elle a levé la suspension de la procédure et ordonné sa poursuite.

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La décision du 18 août 2026 précise que les parties peuvent la contester devant la Chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d’un mois à compter de sa notification.