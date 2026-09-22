Sénégal : 200 MW hors service, Senelec table sur un retour à la normale jeudi

Au Sénégal, plusieurs pannes simultanées provoquent des coupures d’électricité. Le directeur général de la Senelec, Pape Toby Gaye, a indiqué lundi 21 septembre qu’une défaillance chez Karpowership retire environ 200 MW du réseau. Il espère un retour à la normale à partir de jeudi si les réparations se déroulent comme prévu.

La principale indisponibilité concerne la centrale flottante exploitée par Karpowership. Une panne touche le système de stockage et de regazéification, au niveau d’une pompe surpresseur chargée d’acheminer le gaz sous pression vers la centrale. La pompe de remplacement est déjà arrivée à Dakar et doit être installée avant les tests de remise en service.

Une deuxième panne affecte la centrale de West African Energy au Cap des Biches, où l’une des deux turbines est indisponible. Les équipes techniques poursuivent les inspections de la machine afin d’évaluer les interventions nécessaires avant sa remise en service.

En attendant une disponibilité suffisante du gaz naturel, la centrale de Cap des Biches fonctionne au gazole. Pape Toby Gaye a indiqué que les contraintes logistiques sur l’acheminement du combustible réduisent parfois le temps de décantation avant son utilisation. Des impuretés peuvent alors encrasser plus rapidement les filtres et imposer des arrêts supplémentaires pour maintenance.

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La Senelec doit aussi composer avec une forte demande d’électricité liée aux températures élevées. Son directeur général a évoqué en parallèle la hausse du coût des intrants et des tensions de trésorerie, alors que plusieurs capacités de production sont momentanément indisponibles.

Les perturbations ne sont pas inédites ce mois-ci. Le 6 septembre, la Senelec avait déjà signalé une contrainte technique à la centrale WAE et indiqué que cette installation disposait alors d’environ 240 MW, ce qui en faisait l’un des principaux moyens de production du système électrique national.