Bénin: Romuald Wadagni salue le centenaire d’Olympe Bhêly-Quenum, monument des lettres africaines

Ce lundi 21 septembre 2026, au lendemain de son centième anniversaire célébré le dimanche 20 septembre, Olympe Bhêly-Quenum a reçu les hommages et les félicitations officielles du président de la République, Romuald Wadagni.

Par une communication diffusée sur ses canaux numériques, le chef de l’État a salué un siècle d’existence entièrement dévoué à la création littéraire, à la recherche intellectuelle, au journalisme et à la transmission culturelle.

​La reconnaissance de la nation à une plume universelle

​S’exprimant en son nom propre et au nom de l’ensemble du peuple béninois, Romuald Wadagni a célébré l’itinéraire exceptionnel de ce natif de Ouidah, dont les écrits ont porté haut l’étendard et l’imaginaire du Bénin sur la scène internationale.

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Saluant le rôle essentiel de la littérature dans la compréhension des mutations historiques et des réalités sociétales, le président a adressé au doyen des lettres ses vœux chaleureux de longévité, de santé et de plénitude auprès de sa famille, exprimant la reconnaissance impérissable du pays pour cette trajectoire remarquable.

« Merci, cher Ancien, pour les mots semés au fil d’un siècle et pour la part de notre histoire que vous avez contribué à écrire. », a indiqué Romuald Wadagni.

​Célébrations croisées entre le Bénin et la France

​Le passage de ce cap séculaire a donné lieu à de nombreuses manifestations d’affection des deux côtés de l’Atlantique. Les célébrations se sont déroulées simultanément à Garrigues-Sainte-Eulalie, dans le sud de la France où réside le patriarche, ainsi qu’au Bénin.

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À Cotonou, une messe d’action de grâce a réuni proches et fidèles en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d’Agla à l’initiative de sa sœur, Généreuse Gbêly Quenum, tandis que sa ville natale de Ouidah voyait ses admirateurs honorer sa mémoire vivante.

Dans un message vidéo relayé par la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin (SRTB), l’écrivain centenaire a partagé son émotion et exprimé sa profonde gratitude envers ses compatriotes.

​L’héritage intemporel d’un pionnier littéraire

​Auteur prolifique et majeur de la littérature africaine d’expression française, Olympe Bhêly-Quenum a marqué plusieurs générations de lecteurs avec des œuvres fondatrices telles qu’Un piège sans fin (1960), L’Initié, Les Appels du Vodou ou encore Le Chant du lac (1965), couronné par le prestigieux Grand Prix littéraire d’Afrique noire en 1966. Cet anniversaire consacre également les récents travaux académiques dédiés à son corpus, à l’image du recueil d’études Une plume centenaire – Olympe Bhêly-Quenum, codirigé en juillet 2026 par les professeurs Adrien Huannou et Raymond Gnanwo Hounfodji, pérennisant ainsi l’apport indélébile de cette plume à la mémoire patrimoniale et culturelle du Bénin.