Ouémé: arrestation d’un cambrioleur récidiviste à Atchoukpa et saisie d’une importante quantité d’objets volés

La Police républicaine a neutralisé les activités d’un cambrioleur présumé dans le département de l’Ouémé.

Les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Atchoukpa ont procédé, le samedi 19 septembre 2026, à l’interpellation d’un individu récidiviste alors qu’il regagnait son domicile au terme d’une nouvelle expédition nocturne. La perquisition menée à son domicile a mis au jour un imposant lot de biens matériels issus de multiples larcins commis dans la région.

​Face à la prolifération des vols avec effraction signalés dans le secteur, la Direction départementale de la Police républicaine de l’Ouémé avait instruit les unités territoriales d’intensifier la traque des réseaux actifs.

Les soupçons se sont portés sur un individu bien connu des archives judiciaires pour avoir déjà purgé deux peines d’emprisonnement pour des faits similaires. Localisé au quartier Gbako après une opération de surveillance discrète, le suspect a été cueilli en flagrant délit au moment où il franchissait le seuil de sa maison.

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​L’inspection immédiate de son repaire a dévoilé un kit d’effraction complet, constitué notamment de quatorze clés mécaniques, quatre pinces, deux tournevis et une scie.

​Un stock éclectique de biens dérobés et afflux de plaignants

​Au-delà de l’outillage criminel, les enquêteurs ont découvert une véritable caverne d’Ali Baba. La fouille a permis de consigner deux ordinateurs portables, trois téléviseurs, 25 téléphones portables, du matériel de sonorisation, des équipements sanitaires, des lampes-projecteurs munies de panneaux solaires, des rouleaux de gazon synthétique, ainsi que des cartons de liqueurs, des paires de chaussures et des glacières neuves.

​La diffusion de cette prise a provoqué la réaction spontanée de sept victimes, venues formellement reconnaître et réclamer leurs biens au commissariat d’Atchoukpa. L’enquête préliminaire se poursuit activement afin de recenser d’autres préjudices potentiels et d’évaluer l’étendue exacte des opérations imputables au récidiviste.