À Gaza, 540 000 élèves retournent en classe, souvent sous des tentes

Des centaines de milliers d’élèves ont repris samedi les cours en présentiel dans la bande de Gaza pour la première fois depuis près de trois ans. Environ 540 000 doivent être accueillis cette année, principalement dans des écoles improvisées ou des espaces temporaires soutenus par l’UNICEF.

La rentrée a commencé samedi 19 septembre. Dans plusieurs secteurs, les cours se tiennent sous des tentes ou dans des structures faites de bâches, de tôles et de bois. Certaines salles disposent seulement de quelques matelas et d’un tableau, tandis que d’anciens établissements continuent d’abriter des familles déplacées, selon Reuters.

Les autorités éducatives de Gaza estiment qu’environ 660 000 élèves ont été privés d’un enseignement régulier en présentiel pendant la guerre. Un état des lieux publié par l’UNICEF au printemps évoquait près de 700 000 enfants de 4 à 17 ans ayant manqué presque trois années scolaires consécutives en classe.

À quelques jours de la reprise, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires indiquait que 359 espaces temporaires d’apprentissage étaient mobilisés pour le démarrage de l’année scolaire. L’UNICEF et d’autres organisations soutiennent parallèlement la mise en place de structures provisoires et la fourniture de matériel pédagogique.

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Le retour en classe reste toutefois marqué par une forte pénurie de fournitures. Un vendeur de papeterie cité par Reuters affirme qu’un cahier qui coûtait auparavant trois shekels se vend désormais autour de quinze shekels. Il attribue cette hausse à la réduction des approvisionnements et aux restrictions qui affectent les importations vers Gaza.

L’agence israélienne COGAT, chargée de coordonner l’accès à la bande de Gaza, n’a pas répondu à Reuters sur ces restrictions. Israël affirme depuis le début du conflit que le Hamas utilise des écoles à des fins militaires, une accusation rejetée par le mouvement palestinien.

L’ampleur des dégâts limite aussi les possibilités de retour à un fonctionnement normal. Selon l’UNICEF, plus de 93 % des écoles nécessitent une reconstruction complète ou d’importants travaux de réhabilitation, et environ 81 % ont été directement touchées.

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Pour les élèves qui ne peuvent pas rejoindre ces sites ou qui ont quitté Gaza, l’enseignement à distance doit se poursuivre pendant l’année 2026-2027, selon les responsables éducatifs cités par Reuters.