Énergie: la SBEE annonce des coupures d’électricité dans plusieurs localités le mardi 22 septembre

​La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) procèdera ce mardi 22 septembre 2026 à d’importants travaux de maintenance technique et d’entretien sur l’ensemble de son réseau de distribution.

Ces interventions entraîneront des interruptions temporaires de la fourniture du courant électrique dans de nombreuses localités réparties sur le territoire national, principalement entre 10 heures et 15 heures.

​Dans les départements septentrionaux et du centre, plusieurs agglomérations sont directement visées par le calendrier des travaux. Dans la région de Dassa, le créneau de 10 heures à 15 heures privera d’électricité la ville de Glazoué, Aklamkpa, Sowiandji et leurs environs.

À Parakou, la perturbation touchera les quartiers Banikanni, Titirou, Okedama, Siangourou, Madina et Kpébié. Plus au nord, la commune de Natitingou, ainsi que les localités de Boukoumbé et de Kouarfa, connaîtront également une coupure sur la même tranche horaire.

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Pour le secteur de Djougou, la plage d’interruption s’étendra de 11 heures à 15 heures et concernera notamment Bassila, Pénessoulou, Alédjo, Manigri, Prêkêtê, Bougou, Bodi, Pélébina, Kodowari et Frignon.

​Le Grand-Nokoué et le sud également concernés par les délestages

​Le sud du pays ne sera pas épargné par ces opérations de maintenance. Dans le secteur de Lokossa, la coupure programmée de 10 heures à 15 heures affectera l’hôtel de ville de Bopa, Kpindji, Houégbo, Agbodji et Médétogbo. Du côté de Ouidah, les résidents de Pahou, Houndjava, Ahozon et Adovié devront composer avec l’absence de réseau durant les mêmes heures.

Dans la métropole économique, la direction régionale de Cotonou-Ouest a ciblé deux périmètres sensibles de 10 heures à 15 heures : la zone résidentielle de Cadjèhoun et de la Patte d’Oie, ainsi que le secteur administratif et commercial abritant le ministère du Cadre de vie, la Cour constitutionnelle et le quartier Ganhi.

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​Consignes de sécurité et mobilisation des équipes techniques

​Tout en présentant ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés, la société distributrice a rappelé que les horaires communiqués demeurent indicatifs et susceptibles d’ajustements selon les contraintes techniques du terrain.

L’opérateur public exhorte instamment les populations à observer une prudence absolue : pendant toute la durée des manœuvres, l’ensemble des installations domestiques et des équipements du réseau doit être considéré comme sous tension permanente afin de prévenir tout risque d’accident électrique.