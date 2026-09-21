Bénin: un blessé dans un accident de la circulation à Parakou

​Un grave accident de la circulation a fait un blessé sérieux dans la soirée du samedi 19 septembre 2026 à Parakou.

Le drame s’est produit aux environs de 18 heures 30 minutes sur l’axe pavé reliant le carrefour Hubert Maga au quartier Sinagourou.

​Selon les récits concordants des témoins présents sur les lieux, les deux conducteurs de motocyclettes roulaient dans la même direction lorsque l’incident est survenu. L’un des motocyclistes, transportant un volumineux paquet attaché à l’arrière de son engin, a malencontreusement accroché le second usager au cours de la manœuvre.

Déséquilibrée sous le choc, la victime a été lourdement projetée sur la chaussée pavée. Elle s’en est sortie avec une fracture ouverte au bras.

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​Intervention rapide des secours et appel à la vigilance

​Informés de l’incident, les secouristes de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC) ont promptement convergé vers le site du drame pour administrer les premiers soins de stabilisation. Le motocycliste blessé a ensuite été évacué vers une formation sanitaire de la place afin d’y recevoir les soins orthopédiques appropriés.