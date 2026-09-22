Gabon : Allogo maintient son directoire, le gouvernement le met en demeure

Le ministre gabonais de l’Intérieur, Adrien Nguema Mba, a mis en demeure lundi 21 septembre le pasteur Jean Daniel Allogo Essimengane et les membres du directoire suspendu de l’Église évangélique du Gabon de se conformer immédiatement à la décision qui leur interdit d’exercer des fonctions de direction.

Dans un communiqué officiel lu sur Gabon 1ère, le ministère leur reproche de poursuivre des activités au nom de l’Église malgré la décision n°00134/MISD du 14 août. Le texte rappelle que cette mesure est exécutoire et prévient que l’administration pourra recourir à « tous les moyens d’exécution » prévus par les textes en vigueur si elle n’est pas respectée.

Le bras de fer dure depuis le Synode national d’août, au terme duquel Jean Daniel Allogo Essimengane a été désigné à la tête du Conseil national pour le mandat 2026-2030. Deux autres responsables religieux ont contesté ce processus auprès du ministère, qui a suspendu le directoire à titre conservatoire en invoquant des risques de troubles à l’ordre public.

Le ministère avait alors interdit aux membres du directoire d’organiser ou de participer à toute activité de direction ou de gestion et demandé la mise en place d’une administration provisoire. Celle-ci doit conduire les affaires courantes et préparer un nouveau bureau dans un délai maximal de trois mois.

Publicité

Jean Daniel Allogo Essimengane conteste cette intervention de l’État dans la gouvernance de l’Église. Le 17 septembre, il a rejeté le comité de sages et de facilitateurs soutenu par le ministère, affirmé que le Synode national restait l’instance suprême de l’institution et invoqué le principe de séparation entre l’État et les religions. Il a aussi annoncé la reprise des activités pastorales et ecclésiastiques dans les paroisses à compter du 4 octobre.

Le Conseil des ministres du 18 septembre a maintenu la suspension du directoire et soutenu la poursuite de la médiation par un comité chargé de préparer un nouveau processus électoral. Les autorités ont averti que des mesures administratives pourraient être prises si le dialogue n’aboutissait pas.