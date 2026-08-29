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Saudi Pro League: Cristiano Ronaldo s’empare d’un nouveau record avec Al-Nassr

À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs en Arabie saoudite. Buteur lors de la victoire d’Al-Nassr contre Al-Taawoun (2-1), le Portugais est devenu le meilleur réalisateur de l’histoire du club en Saudi Pro League avec 104 buts.

Romaric Déguénon
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Football
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Saudi Pro League: Cristiano Ronaldo s’empare d’un nouveau record avec Al-Nassr
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Cristiano Ronaldo a marqué un peu plus l’histoire d’Al-Nassr. Le capitaine du club saoudien est devenu vendredi le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe en Saudi Pro League, à la faveur d’un nouveau but inscrit face à Al-Taawoun. L’attaquant portugais a participé au succès des siens (2-1), à domicile, en trouvant le chemin des filets. Une réalisation qui lui permet de dépasser Mohammed Al-Sahlawi, jusque-là détenteur du record avec 103 buts dans le championnat saoudien sous les couleurs d’Al-Nassr.

Ronaldo porte désormais son total à 104 réalisations en seulement 110 apparitions en Saudi Pro League avec le club. Une performance remarquable pour le quintuple Ballon d’Or, qui continue d’empiler les records depuis son arrivée en Arabie saoudite. À 41 ans, le Portugais reste ainsi l’un des principaux atouts offensifs d’Al-Nassr et poursuit sa quête de nouveaux records. Son efficacité devant le but lui permet une nouvelle fois d’inscrire son nom dans l’histoire du club.

Cette nouvelle marque confirme également l’importance prise par Ronaldo depuis son arrivée à Al-Nassr, où il continue de jouer un rôle majeur dans les ambitions sportives du club.

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