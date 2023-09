Saudi Pro League: Al Ittihad s’offre Al Fateh, N’Golo Kanté buteur

-Publicité-

Avec notamment un but du milieu défensif français, N’Golo Kanté, Al Ittihad s’est imposé face à Al Fateh (2-1) jeudi soir en Saudi Pro league. Une victoire précieuse du club de Djeddah qui conserve sa place de leader au classement.

La septième journée de la Saudi Pro League était à l’honneur ce jeudi avec une rencontre entre Al Ittihad et Al Fateh. Un choc décisif dans la course au titre entre le leader et le 7è au classement. Et à l’arrivée, ce sont les Tigres qui ont remporté les trois points de la victoire, en s’imposant sur le score de 2-1.

Mené au score dès la demi-heure de jeu sur un but du défenseur Marwane Saadane (30è), les locaux ont reversé la partie dans la foulée. Le Brésilien Romarinho a d’abord égalisé pour les siens (38è) avant que le Français N’Golo Kanté n’arrache la victoire à Al Ittihad dans les arrêts de jeu de la première période.

Avec cette précieuse victoire, Al Ittihad conserve sa première place en championnat avec 18 points, devant Al Hilal de Neymar, neutralisé par Damac (1-1). Prochain rendez-vous, mardi 26 septembre, face à Al Kholood en 16è de finale de la Coupe du Roi des champions.

