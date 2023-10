Santrinos Raphaël: le chanteur échappe de justesse à la police d’immigration (vidéo)

- Publicité-

L’artiste Santrinos Raphaël a échappé de justesse à une arrestation en Europe alors qu’il partait en Espagne pour le tournage de son clip « On va pas divorcer ».

Santrinos Raphaël, l’un des artistes les plus en vue du moment au Togo et dans la sous-région ouest-africaine, a récemment vécu une situation stressante et périlleuse lors d’un voyage en Europe.

Dans un récit lors d’un live Tiktok, l’artiste a raconté comment il avait failli être arrêté par la police d’immigration. Son voyage avait pour objectif de tourner le clip de sa chanson intitulée « On va pas divorcer ».

Au moment de son arrivée, Santrinos Raphaël transportait sur lui une somme en espèces d’environ 12 000 euros destinée à régler rapidement les dépenses liées au projet. Interrogé par les autorités sur le montant d’argent liquide qu’il détenait, l’artiste, peu connu de la police, a avoué ne posséder que 2 000 euros.

Des risques de soupçon de trafic de drogue

Par chance, il n’a pas été fouillé. Sinon, Santrinos Raphaël aurait été arrêté si la police avait découvert les 12 000 euros en espèces sur lui, ce qui aurait suscité des soupçons de trafic de drogue.

Depuis son retour au Togo, l’artiste évoque cette expérience avec nostalgie et imagine les conséquences dramatiques auxquelles il aurait pu faire face si les événements s’étaient déroulés différemment.

Heureusement, l’intervention rapide du réalisateur du clip a permis de convaincre les autorités et de permettre à Santrinos Raphaël de quitter le pays à temps.

Cette mésaventure de Santrinos Raphaël rappelle la nécessité de prendre des précautions lors des voyages internationaux, notamment en ce qui concerne le transport d’importantes sommes d’argent en espèces. De son côté, Santrinos Raphaël poursuit désormais sa carrière avec succès, utilisant cette expérience comme une leçon précieuse pour l’avenir.