Sanctions maintenues contre le Mali: à quoi a finalement servi ce sommet de la CEDEAO?

Alors qu’on s’attendait à une sorte d’allègement des sanctions de la CEDEAO contre le Mali comme un premier pas de l’organisation pour montrer sa bonne foi aux peuples africains et au Mali afin de trouver un accord sur la transition, la guerre entre les deux partie devra se poursuivre.

Les chefs d’Etat des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), se sont réunis vendredi à Accra au Ghana pour se pencher sur les situations au Mali, au Burkina Faso et en Guinée où des coups d’Etat ont eu lieu et où les dirigeants sont des militaires. A la suite de cette rencontre, ils ont maintenus les sanctions contre le Mali et fait des mises en gardes pour les deux autres pays.

Cette réunion extraordinaire de la CEDEAO n’aura servi finalement à pas grand chose qu’à seulement montrer que l’organisation ne sait plus quoi faire réellement. En vrai, on peut même être tenté de croire que la CEDEAO est dépassée par ce qui arrive et donc se réunit juste pour faire des actions de façade. Si ce n’est que pour maintenir des sanctions et avertir le Faso et la Guinée, une simple note adressée à ces pays aurait pu suffire.

Aussi, pourquoi donc n’inviter que le président de la transition du Mali au lieu des trois colonels au pouvoir dans ces pays alors que le sommet est justement organisé pour se pencher sur ces trois pays que Nana Akufo-Addo qualifie de « récalcitrants »? L’impression que donne la CEDEAO est qu’elle avait un autre plan en tête pour le Mali et comme cela a échoué avec le refus de Goita de se rendre à Accra en personne, elle a dû se trouver une autre porte de sortie, un prétexte.

L’organisation ouest africaine n’est pas claire dans sa démarche pour résoudre la situation du Mali. Il n’est pas raisonnable que depuis, la Guinée et le Burkina Faso n’aient reçu que des avertissement et qu’au Mali on sanctionne aussi sévèrement. La conclusion de cette sorte d’acharnement contre le Mali est que Goita et ses camarades sont allés à l’encontre d’intérêts d’un tiers assez puissant pour pousser la CEDEAO à vouloir étouffer un de ses membres juste pour le plaisir de ce tiers.