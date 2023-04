Safarel, Mix Premier et Kerozen: Molare annonce la remise de leurs maisons Primund d’Or

Le chanteur et promoteur culturel Ivorien Molare a annoncé officiellement la remise des maisons des différents gagnants des Primund d’Or notamment Safarel, Mix Premier et Kerozen.

Les différents gagnants désigné, Primud d’Or 2019 peuvent enfin recevoir chacun sa maison promise par Molare. Après des dénonciations et rappels multiples, Molare a joint l’acte à la parole. « Nous sommes heureux de vous convier à la remise des maisons de Safarel, Mix Premier et Kerozen », a écrit le promoteur de Mgroup dans un communqué.

Selon Molare, c’était qu’une question de temps. « Le Temps! Et je suis fier pour les 3 concernés !!! On va continuer de nous battre pour la vision », a-t-il promis. Pour le compte du Prix International de la Musique Urbaine et du coupé Décalé (Primud), Molare, l’initiateur du projet offre au grand gagnant, le Primud d’Or une villa à hauteur de 200.000.000FCFA.

Pour l’instant, Safarel, Mix Premier et Kerozen, les grands gagnants n’ont pas encore réagi à la bonne nouvelle annoncée par Molare.

