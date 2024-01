Sadio Mané: sa femme, Aïssata Tamba fait une tendre promesse après leur mariage

- Publicité-

Aïssata Tamba, épouse de l’international footballeur sénégalais Sadio Mané a fait une promesse à son mari au lendemain de leur mariage.

Dans une interview réalisée au lendemain de son mariage, Aïssata Tamba, devenue populaire après son mariage avec Sadio Mané, a fait une promesse passionnante.

En effet, la jeune fille a promis de rester égale à elle-même et de garder son humilité. « Je resterai une personne humble et engagée dans ma foi. Je n’ai pas l’habitude d’avoir autant d’attention sur moi parce que nous sommes une famille très privée », a-t-elle confié.

Très discrète sur sa vie privée, Aïssata Tamba ne compte pas changer à cause de la notoriété et du buzz. « Nous n’aimons pas nous montrer et parler de notre vie personnelle. Je suis une personne très terre-à-terre, c’est comme ça que j’ai été élevée et rien ne sera différent rien que grâce à ce mariage. Mais je suis très honorée d’être maintenant Mme Mané’’, a-t-elle ajouté.



Sadio Mané et Aïssata Tamba se sont mariés le dimanche 7 janvier 2024 au Sénégal lors d’une cérémonie religieuse. Très pieuse, Aïssata a vécu dans une famille modeste avec environ 30 membres.

Selon ses révélations, après la fin de ses études, elle va rejoindre Sadio Mané en Arabie Saoudite où le joueur évolue dans le club d’Al Nassr.