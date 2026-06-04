Il a failli mourir, Cyril Hanouna : le mari de sa chroniqueuse Nawarra agressé à la sortie d’une boîte et actuellement sous observation médicale

En septembre dernier, Cyril Hanouna a fait son retour sur la scène médiatique en intégrant le groupe M6, marquant un tournant après la suppression des chaînes NRJ12 et C8. L’animateur a lancé une nouvelle émission intitulée Tout beau, tout neuf, qui réunit à la fois d’anciens visages connus du programme Touche pas à mon poste et de nouvelles recrues, parmi lesquelles figure la chroniqueuse Nawarra. Cette dernière, récemment mariée pour la troisième fois à seulement 23 ans après une relation de trois mois, avait suscité la surprise, y compris chez Hanouna, qui avait néanmoins félicité chaleureusement la jeune femme.

Ce bonheur conjugal a toutefois été terni par un événement violent. Le 24 mai dernier, le couple assistait au showcase de Marwa Loud dans une boîte de nuit située à Marrakech. Selon le récit de Gilles Verdez lors de l’émission Tout beau, tout neuf diffusée le 4 juin, quatre hommes connus de Nawarra les ont approchés. Anis, le mari de la chroniqueuse, a alors calmement demandé à ces individus de laisser sa compagne tranquille, mais la situation a rapidement dégénéré.

En effet, le groupe était sous l’emprise de l’alcool et s’est montré insistant avant de passer à l’agression, tant verbale que physique, contre Anis. La sécurité de l’établissement est intervenue et a expulsé Anis ainsi que son frère par la force, leur faisant subir un traitement violent. Les individus agressifs ont également été chassés de la boîte de nuit. Après cet incident, Nawarra est rentrée chez elle, sur la demande de son mari, tandis que ce dernier a quitté les lieux pour se rendre dans une station-service à proximité.

Une confrontation qui tourne au drame

À la station-service, Anis a de nouveau été confronté aux quatre hommes qui l’ont encerclé. Son frère, tentant de défendre Anis, a cherché à se munir d’une barre de fer, mais les assaillants lui ont pris l’arme improvisée pour s’en prendre violemment à Anis. Ce dernier a reçu des coups à la tête et au cou, entraînant des blessures graves.

Les blessures ont nécessité une intervention médicale importante. Anis a été blessé à la tête nécessitant 26 points de suture et souffre de traumatismes importants, ce qui lui a valu 22 jours d’Interruption Temporaire de Travail (ITT) prolongée à compter du jour de l’agression. Selon le journaliste Gilles Verdez, Anis est un homme calme, respectueux, n’ayant pas consommé d’alcool et n’ayant aucun antécédent de violence, ce qui souligne la gravité de l’agression subie.

Actuellement hospitalisé, il reste sous observation médicale. Nawarra insiste sur le caractère dramatique de l’attaque : « Il a failli mourir. Pour moi, c’est une tentative de meurtre. »

Suite à l’altercation, trois des suspects ont quitté le territoire marocain le jour-même tandis que le quatrième a été localisé à Casablanca. Les autorités policières marocaines ont pris l’affaire très au sérieux, considérant cette agression comme un acte commis en bande organisée, ce qui engage des procédures judiciaires spécifiques. Aucun autre détail concernant l’avancement de l’enquête n’a pour l’instant été communiqué.