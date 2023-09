Sadio Mané: «Quand j’ai raté mon premier penalty lors de la finale de la CAN, j’ai…»

-Publicité-

Dans une interview accordée au média américain CBS Sports, Sadio Mané est revenu sur le sacre du Sénégal à la CAN 2021. Et le Lion de la Téranga a évoqué son pénalty manqué face à Gabaski.

Le Sénégal a gravé une page mémorable dans l’histoire du football lors de la CAN 2021 au Cameroun en remportant son premier titre de champion d’Afrique, après sa victoire en finale face à l’Égypte. Cette rencontre, qui restera à jamais dans les annales, a été marquée par l’émergence éblouissante de Sadio Mané, l’un des piliers incontestables des Lions de la Teranga.

Pourtant, les premières minutes du match semblaient annoncer un défi de taille pour lui. À peine quelques instants après le coup d’envoi, une opportunité en or s’est présentée grâce à l’excellent travail du latéral Saliou Ciss, offrant au Sénégal un pénalty crucial.

C’est Sadio Mané lui-même qui s’est porté volontaire pour exécuter la sentence, mais la réussite lui a échappé. Un revers qui n’a cependant pas handicapé le natif de Bambali qui a été le grand artisan de ce premier sacre des Sénégalais. Un épisode de sa carrière, devenu un souvenir impérissable pour le joueur 31 ans qui l’a une nouvelle fois évoqué dans une entrevue accordée à la chaîne sportive américaine, CBS Sports. Il a partagé sa réaction face à cet échec, son échange avec ses coéquipiers, ainsi que la motivation qu’il a puisée de ces moments difficiles.

« La plupart du temps, quand je rate une pénalité, je suis abattu. Mais ce match était complètement différent. Je pense que c’est l’expérience et le désir de gagner pour mon peuple qui a fait la différence. Cela m’a galvanisé pour persévérer et croire en la victoire« , a-t-il confié.

« Après mon échec, mes coéquipiers sont venus vers moi et m’ont dit : ‘Sadio, nous perdons ensemble et nous gagnons ensemble. Peu importe si vous ratez un pénalty. Nous continuons juste à pousser’« , se souvient-il.

Sadio Mané, grâce à sa détermination et à son esprit d’équipe indéfectible, a prouvé que même face à l’adversité, il reste un champion dans l’âme. Sa victoire est une célébration non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour tous ceux qui croient en la puissance du collectif et en la persévérance.

