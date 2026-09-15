Sacrée aux AFRIMMA, Real Warri Pikin s’excuse après la scène avec Timaya

Real Warri Pikin, sacrée meilleure humoriste stand-up aux AFRIMMA 2026, a présenté ses excuses dimanche 13 septembre après une séquence de scène avec Timaya devenue virale. La scène s’est déroulée samedi 12 septembre à Dallas, aux États-Unis.

L’humoriste nigériane, de son vrai nom Anita Asuoha, a reçu le prix de la meilleure humoriste stand-up lors du festival. Elle était en lice face à plusieurs figures du continent, dont les Nigérians Basketmouth, Bovi et Godfrey, ainsi que des humoristes du Kenya, d’Afrique du Sud et d’Ouganda.

La controverse est née pendant l’interprétation de « Ukwu » par Timaya. Présente en coulisses, Real Warri Pikin a rejoint le chanteur lorsqu’il a demandé à une femme de monter sur scène, avant d’être soulevée par l’artiste. La vidéo a ensuite suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, elle a expliqué avoir agi spontanément sans connaître la suite du numéro. Elle a dit avoir d’abord hésité lorsque Timaya lui a demandé de participer au geste, puis a reconnu sa responsabilité et demandé à ses abonnés de ne pas lui en vouloir.

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Real Warri Pikin a également affirmé que son mari, Ikechukwu Asuoha, était mécontent de l’épisode, tout en rejetant les appels à quitter son foyer. Le couple est marié depuis 2013 et a trois enfants.

La séquence a suivi de quelques heures la remise de son trophée. L’édition 2026 de l’AFRIMMA Music Fest à Dallas réunissait artistes et humoristes issus de plusieurs pays africains et de la diaspora.