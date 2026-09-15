Ke Huy Quan raconte son parcours de réfugié à oscarisé dans « Never Say Die »

Ke Huy Quan publie ce mardi 15 septembre 2026 ses mémoires, « Never Say Die », chez Grand Central Publishing. L’acteur y retrace son parcours de réfugié vietnamien devenu enfant star, puis son long retrait des écrans avant son retour couronné par un Oscar.

Dans un entretien accordé à People, l’acteur de 56 ans décrit l’écriture de ce livre comme l’une des expériences les plus difficiles de sa vie. Il explique avoir plusieurs fois envisagé d’abandonner en revisitant des souvenirs qu’il avait longtemps tus, notamment ceux de l’exil et du camp de réfugiés.

Né à Saïgon dans une famille d’origine chinoise, Ke Huy Quan a quitté le Vietnam avec son père en 1978. Après une traversée en bateau et un séjour dans un camp à Hong Kong, sa famille s’est réunie à Los Angeles, où il est arrivé à l’âge de huit ans.

Sa carrière a commencé presque par hasard. Venu accompagner son jeune frère à une audition ouverte, il a lui-même retenu l’attention des responsables du casting. À 12 ans, Steven Spielberg et George Lucas lui confient le rôle de Demi-Lune aux côtés de Harrison Ford dans « Indiana Jones et le Temple maudit ». Il enchaîne ensuite avec Data dans « Les Goonies ».

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Cette ascension s’est rapidement interrompue. Les propositions se faisant rares pour les acteurs asiatiques, Ke Huy Quan a quitté le métier, étudié le cinéma à l’Université de Californie du Sud et travaillé comme chorégraphe d’action ou assistant réalisateur. Il a notamment collaboré en coulisses avec le cinéaste Wong Kar-wai.

Après plus de vingt ans loin du jeu, il revient devant la caméra dans « Everything Everywhere All at Once ». Son interprétation de Waymond Wang lui vaut en 2023 l’Oscar, le Golden Globe et le prix du syndicat américain des acteurs du meilleur second rôle. Il a depuis joué dans la série « Loki », le film « Love Hurts » et prêté sa voix à Gary De’Snake dans « Zootopie 2 ».

Le titre « Never Say Die » reprend une réplique emblématique des « Goonies ». L’ouvrage compte 256 pages et paraît simultanément en version reliée, numérique et audio. La tournée de lancement doit passer par Washington le 16 septembre, Baltimore le 17 et Cambridge le 18.