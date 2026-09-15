Ghana : M.anifest s’attaque à la haine qui empoisonne les rivalités musicales

Le rappeur ghanéen M.anifest a dénoncé la toxicité qui accompagne certaines rivalités musicales sur les réseaux sociaux. Dans un message publié dimanche 13 septembre 2026 sur X, il a estimé que la « stan culture » créait davantage de divisions qu’elle n’apportait de valeur à la scène musicale.

« Stan culture is a net minus for the culture », a écrit l’artiste. M.anifest juge les rivalités acceptables dans la musique, mais invite les communautés de fans à retirer la haine de leurs échanges.

Cette prise de position intervient après un nouvel échange public entre Sarkodie et Stonebwoy. Le 7 septembre, Sarkodie avait demandé à SarkNation de soutenir sa musique sans attaquer d’autres artistes. Stonebwoy avait ensuite questionné la cohérence de cet appel, avant que Sarkodie assure que son message ne visait aucun confrère.

M.anifest ne nomme toutefois ni Sarkodie ni Stonebwoy dans sa publication. Son intervention porte sur le comportement des fandoms et sur la possibilité de préserver les rivalités artistiques sans les transformer en campagnes d’hostilité.