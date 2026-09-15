Gina Rodriguez retrouve Justin Baldoni pour ses débuts de réalisatrice au cinéma

Gina Rodriguez va retrouver Justin Baldoni derrière un nouveau projet de cinéma. L’actrice réalisera, produira et jouera dans House of Guerrero, un film de boxe soutenu par Wayfarer Studios, la société de son ancien partenaire dans Jane the Virgin.

L’annonce, faite le lundi 14 septembre 2026, marque une étape importante pour Gina Rodriguez. Déjà passée derrière la caméra pour plusieurs épisodes de séries, elle signera avec House of Guerrero son premier long métrage destiné à une sortie en salles.

Le scénario est écrit par Bernardo Cubría. Gina Rodriguez partagera l’affiche avec le boxeur professionnel Ryan Garcia et cumulera les fonctions de réalisatrice, productrice et actrice. Aucune date de tournage ni de sortie n’a encore été communiquée.

Wayfarer Studios présente le projet comme un film de boxe « pour une nouvelle génération », avec l’ambition de placer au cœur du récit une communauté qui a profondément marqué ce sport. Gina Rodriguez explique porter cette histoire depuis longtemps et vouloir montrer ce que le combat peut apprendre sur la vie.

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L’actrice, révélée au grand public par le rôle de Jane Villanueva, dit aussi vouloir mettre davantage en lumière les récits latinos. Justin Baldoni a salué sa capacité à raconter des histoires humaines, tout en rappelant que la boxe occupe une place ancienne dans son parcours personnel.

Cette collaboration réunit les deux comédiens plus de dix ans après le lancement de Jane the Virgin. Dans la série diffusée de 2014 à 2019, Gina Rodriguez incarnait Jane, tandis que Justin Baldoni jouait Rafael Solano. Leur nouvelle association se fera cette fois essentiellement derrière la caméra, Baldoni intervenant comme producteur.

Au 15 septembre 2026, Wayfarer Studios n’a communiqué ni la distribution complète, ni le calendrier de production, ni la date de sortie de House of Guerrero.