Maddox Jolie retire légalement « Pitt » de son nom

Un juge du comté de Los Angeles a accordé, lundi 14 septembre 2026, à Maddox Chivan Jolie-Pitt le droit de devenir légalement Maddox Chivan Jolie. Le fils aîné d’Angelina Jolie et Brad Pitt , âgé de 25 ans, retire ainsi officiellement le nom de son père de son identité.

Maddox avait déposé sa demande en mai en invoquant des raisons personnelles. Selon les documents judiciaires consultés par plusieurs médias américains, aucune opposition n’a été enregistrée et le décret de changement de nom a été signé à l’issue de l’audience, à laquelle il a participé à distance avec son avocat.

Cette modification confirme un usage qu’il avait déjà adopté dans son activité professionnelle. Sur le film « Couture », réalisé par Angelina Jolie, il a été crédité comme assistant réalisateur sous le nom de Maddox Jolie, alors qu’il apparaissait encore comme Maddox Jolie-Pitt au générique de « Maria ».

Il est le deuxième des six enfants d’Angelina Jolie et Brad Pitt à supprimer légalement « Pitt » de son patronyme. Shiloh avait obtenu le même changement en août 2024. D’autres membres de la fratrie utilisent uniquement « Jolie » en public, sans que toutes ces démarches aient encore abouti devant la justice.

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Angelina Jolie avait adopté Maddox au Cambodge en mars 2002, alors qu’il avait sept mois. Brad Pitt l’avait ensuite adopté en 2006, année où son nom était officiellement devenu Jolie-Pitt.

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont séparés en septembre 2016 et leur divorce a été finalisé en décembre 2024. Zahara, leur fille âgée de 21 ans, a également demandé à devenir légalement Zahara Marley Jolie ; son audience est prévue le 28 septembre 2026.