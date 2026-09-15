Aux Emmy Awards, Kate Jackson, Jaclyn Smith et Cheryl Ladd honorent Farrah Fawcett

Jaclyn Smith, Kate Jackson et Cheryl Ladd se sont retrouvées sur la scène des Emmy Awards , lundi 14 septembre 2026, pour célébrer les 50 ans de « Charlie’s Angels ». Les trois actrices ont profité de ce moment pour rendre hommage à Farrah Fawcett, morte en 2009.

Présentées par Mariska Hargitay, qui animait la cérémonie, elles étaient chargées de remettre le prix de la meilleure série dramatique. La récompense est revenue à « The Pitt ».

Jaclyn Smith a évoqué leur partenaire absente en soulignant que Farrah Fawcett restait présente dans la mémoire collective. Kate Jackson l’a décrite comme « l’ange le plus lumineux » et a rappelé l’affection que le public continue de lui porter.

Cheryl Ladd a, elle, fait référence avec humour à l’affiche en maillot de bain rouge qui avait transformé Farrah Fawcett en icône de la culture populaire dans les années 1970. L’actrice est décédée d’un cancer en juin 2009, à 62 ans.

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La série avait débuté en 1976 avec Jaclyn Smith, Kate Jackson et Farrah Fawcett dans les rôles principaux. Cheryl Ladd avait rejoint la distribution dès la deuxième saison après le départ de Fawcett, en incarnant Kris Munroe, la sœur de son personnage.

Diffusée jusqu’en 1981, « Charlie’s Angels » a ensuite inspiré plusieurs adaptations au cinéma. Les trois actrices s’étaient déjà retrouvées plus tôt en 2026 lors du PaleyFest, mais cette apparition aux Emmy Awards a replacé Farrah Fawcett au centre de leur célébration du cinquantenaire.