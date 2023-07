Sabine Dié fait de graves révélations sur le député Touré Alpha Yaya

Annoncée en fuite et portée disparue d’après les révélations de l’honorable Touré Alpha Yaya, l’ivoirienne Sabine Dié a fait une sortie fracassante sur sa page Facebook dans la nuit du dimanche 23 juillet 2023.

Depuis quelques jours, le torchon brûle entre l’entrepreneure immobilier Sabine Dié et l’honorable Touré Alpha Yaya. Les deux célébrités s’attaquent pour une histoire de voiture prêtée par le député à Sabine Dié pour compenser une dette de dix millions. Indexé, le député a donné sa version dans un forum tiktok où plusieurs autres prétendues « victimes » de Sabine Dié ont fait des dénonciations.

A en croire le député, Sabine Dié lui aurait proposé de c0ucher avec elle comme compensation de la dette. Par la suite, sur l’émission « Rien à cacher » de Yves de Mbella, le député Touré Alpha Yaya a annoncé que Sabine Dié était « portée disparue » après la visite des gendarmes à son domicile.

Graves révélations de Sabine Dié sur le député Touré Alpha Yaya

Telle une réponse du berger à la bergère, Sabine Dié a à répondu à l’honorable Touré Alpha Yaya sur les accusations de fuite. « …je voudrais te dire que je suis chez moi à la maison, que je vais très bien, et que je t’ai déjà dit, il n’y a rien en face, il n’y aura rien, je veux que tu regardes avec tes yeux, je te mets au défi, tu es un plaisantin et un comédien… ».

Mieux, elle accuse le député Touré Alpha Yaya de trafiquant d’or. « …tu m’as demandé de te rejoindre dans le trafic d’or parce que tu es un grand trafiquant d’or, je t’ai dit que ça ne m’intéressait pas, ton bureau est situé à l’immeuble du Mali (au Plateau)…monsieur le trafiquant d’or, toi qui fait travailler des enfants de moins de quinze ans pour te sortir l’or que tu vas vendre… », a-t-elle lâché.

Une affaire de milliardaire

A en croire la patronne de DKS Immobilier Sabine Dié, c’est l’honorable Touré Alpha Yaya qui lui aurait vendu une voiture qui ne répondait pas à ses attentes.

« ….C’est bien toi qui m’a vendu cette voiture, une Nissan Patrol sans documents, quand je t’ai dit que je ne voulais pas de cette voiture et qu’il fallait que tu me restitues mon argent, tu as même eu du mal à me rembourser, pourtant tu te fais passer pour un milliardaire, ce fameux milliard que tu as snappé, ce fameux milliard du grand frère qui est dans l’immobilier qu’il t’a envoyé retirer à la banque et que tu as profité pour snapper, pour flasher la jeunesse, quel exemple !… ».

Sabine Dié a fait plusieurs révélations qui pourraient nuire à la réputation voire même la liberté du député Touré Alpha Yaya.

