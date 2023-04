« Sa bande d’arnaqueurs et lui ont essayé de … », Willy Mignon accuse Assane Sas de piratage

Les démêlées n’ont pas fini entre Willy Mignon et Assane Sas. Alors que beaucoup pensaient que la page est complètement fermée, Willy Mignon est revenu à la charge en lançant une petite pique à Assane Sas.

Le torchon brûle toujours entre Willy Mignon et Assane Sas. Après un moment d’accalmie, le concepteur de Noudjihou est monté au créneau pour accuser Assane Sas de piraterie. « Dites lui que j’ai déjà repris ma page que lui et sa bande d’arnaqueurs ont essayé de m’arracher ». J’ai repris le contrôle de ma page Facebook », a écrit Willy Mignon ».

Pour lui, Assane Sas a tenté de salir son image juste pour mettre l’attention sur lui en prélude à la sortie de son nouveau morceau. « Attenter à l’image de son frère juste pour sortir un single qui ne va même pas dépasser les limite de Akpakpa », a-t-il dénoncé.

- Publicité-

Mieux, il s’en prend violemment à l’ex-mari de Oluwa Kemy et insinue qu’il a envouté la femme avec qu’il est en couple en Belgique. « Il va faire peur à sa nouvelle go (femme ndlr) blanche qu’il a attaché avec grigri de sakété (une ville située dans le plateau du Bénin)Ndlr qui sourit bêtement derrière un garçon qui pleure derrière un goumin (déception amoureuse Ndlr) de plus de 12ans », s’est -t-il amusé à dire.

Oluwa Kemy, la pomme de discorde

La brouille entre l’artiste béninois vivant en Belgique Assane Sas et Willy Mignon a été relancée sur l’émission K’Fé week-end du vendredi 10 mars 2023. Interrogé sur les raisons de leur séparation avec Oluwa Kemy, Assane Sas s’en est violemment pris au chanteur et concepteur de la danse Noudjihou, Willy Mignon. « C’est une abomination, parler de cette personne c’est lui donner de la visibilité », poursuit-il avant de se lâcher.

« L’ami qui cherche à c0ucher avec la femme de son ami, pour moi c’est une abomination, il n’a pas sa place sur terre,(…) il me l’a avoué », a-t-il affirmé en s’adressant directement à WIlly Mignon. Sur ce qui pourrait expliquer sa séparation avec Kemy, Assane Sas pense que l’homme n’a pas souvent ce qu’il veut.

- Publicité-

A la fin de l’émission, Assane Sas a envoyé un message à Willy Mignon. « Dite aux amis qui aiment c0ucher avec la femme de leurs amis de se ressaisir », a-t-il lâché.