Rwanda – Conservation de la nature: le Prince Harry reçu par le président Paul Kagame

Le Président Kagame a reçu le Prince Harry, le Duc de Sussex, qui a visité le Rwanda dans le cadre de son travail en tant que Président d’African Parks.

Le Prince Harry, le Duc de Sussex, est au Rwanda dans le cadre de son travail de conservation avec African Parks. La famille royale britannique a rencontré lundi le président Paul Kagame au village d’Urugwiro, avec lequel il s’est entretenu du travail qu’ils font au Rwanda.

Le gouvernement rwandais a conclu des accords avec African Parks pour gérer les parcs nationaux d’Akagera et de Nyungwe. Le prince Harry a rejoint African Parks en tant que président en décembre 2017, dans un geste qui soulignait son engagement en faveur de la conservation.

African Parks est une ONG de conservation à but non lucratif, fondée en 2000, qui gère des parcs nationaux et des zones protégées au nom des gouvernements et en collaboration avec les communautés locales à travers l’Afrique. Avec 13 parcs gérés, African Parks possède la plus grande zone de conservation du continent africain pour une seule ONG. African Parks gère 13 parcs nationaux et zones protégées dans neuf pays, couvrant plus de sept millions d’hectares au Bénin, en République centrafricaine, au Tchad, en République démocratique du Congo, en République du Congo, au Malawi, au Mozambique, au Rwanda et en Zambie.