Rwanda: Claudy Siar réagit à la mort d’Yvan Buravan, lauréat du prix Découvertes RFI 2018

Le jeune chanteur Rwandais et lauréat du prix Découvertes RFI 2018 est décédé à 27 ans des suites d’un cancer du pancréas. A l’annonce de sa mort, l’animateur Claudy Siar a réagi sur sa page Facebook le mardi 16 août 2022.

Yvan Buravan n’est plus. Le jeune musicien a tiré sa révérence en Inde où il suivait un traitement depuis deux semaines contre le cancer de pancréas. Une mauvaise nouvelle qui attriste véritablement Claudy Siar. “Yvan était un artiste de grand talent, lauréat du Prix Découvertes – RFI 2018. Yvan était un homme d’une extraordinaire gentillesse”, regrete l’animateur de Coleur tropicales

Pour Claudy Siar, Yvan Buravan rejoint ainsi le club des « 27 ». “Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morison, Kurt Cobain, Jean Michel Basquiat, Amy Winehouse et maintenant Yvan Buravan …autant de stars décédées à l’âge de 27 ans”, a-t-il précisé.

Yvan Buravan décédé d’un cancer de pancréas

“C’est avec une tristesse inimaginable que nous vous annonçons le décès prématuré de notre bien-aimé Yvan Buravan, survenu ce soir en Inde, où il suivait un traitement contre un cancer du pancréas”, a écrit son équipe sur sa page Facebook. « Yvan Buravan était une âme authentique qui rayonnait de bonheur autour de lui. Il nous a tous motivés à aimer notre pays et notre culture. Sa perte sera immensément ressentie par sa famille et ses amis et dans toute notre industrie. Nous sommes certains que notre communauté restera unie, alors que nous traversons cette tragédie indescriptible. Qu’il repose en paix.” précise le message annonçant son décès.

Avant son arrivée en Inde, Yvan Buravan avait assuré ses fans et ses amis qu’il se porte bien et qu’il attendait une évaluation médicale après plusieurs semaines d’hospitalisation.

“Yvan Buravan tient à faire savoir à ses amis et fans qu’il est à l’étranger pour des soins médicaux. Il remercie la famille et le gouvernement du Rwanda pour l’aide apportée à ses soins médicaux et pour tous ceux qui le gardent dans leurs prières et souhaitent son rétablissement », a déclaré le chanteur dans un communiqué”, avait-il précisé.

Des légions de fans et de distinctions

Né Yvan Dushime Burabyo en mai 1995, Yvan Buravan a démarré sa carrière musicale en 2009 sous son nom de scène Yvan Buravan. Son talent lui a valu des légions de fans et de distinctions. Il a commencé à participer à des concours de talents en 2009 et 2012, sa voix hypnotisant les juges, avant de se lancer dans une carrière solo.

Buravan a été le premier musicien rwandais à avoir remporté le prix de la musique Prix Découvertes RFI en 2018 avec sa première chanson à succès, “Urwo Ngukunda”, sortie en 2015 avec Oncle Austin. Mais c’est son deuxième single “Malaika” sorti en 2016 qui le propulse sous les feux de la rampe.