Russie – Tchad: les dessous du tête-à-tête entre Mahamat Idriss Deby et Vladimir Poutine

En visite officielle à Moscou, le président Tchadien Mahamat Idriss Deby Itno a rencontré ce mercredi, le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont discuté notamment, du renforcement de la coopération bilatérale.

En Russie sur invitation du patron du Kremlin, le chef d’Etat tchadien Mahamat Idriss Deby Itno a eu ce mercredi, un tête-à-tête avec Vladimir Poutine qui a déclaré être très attentif à la situation au Tchad et suit avec une grande inquiétude la lutte contre les attaques terroristes. Le patron du Kremlin a également salué Mahamat Idriss Deby pour avoir réussi à stabiliser la situation au Tchad.

« Nous suivons de très près la situation qui évolue dans votre pays », et « nous sommes heureux que vous ayez réussi à la stabiliser et nous ferons de notre mieux pour y contribuer », a déclaré le président russe à la sortie de leur entretien, dans une vidéo relayée par les agences de presse russes. « Je suis venu en tant que pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami », lui a répondu le président de la transition tchadien.

La Russie cherche a acté un rapprochement et renforcé ses relations diplomatiques avec le Tchad qui est considéré comme le dernier allié de la France dans sa région de l’Afrique. C’est donc un rapprochement très calculé au plan diplomatique pour Moscou qui étend son influence en Afrique, au détriment de la France qui se révèle de plus en plus, indésirable sur le continent.