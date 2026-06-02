Diplomatie: les résolutions issues des échanges entre Wadagni et Tiani

Au terme de la visite officielle effectuée le 2 juin 2026 à Niamey par le président béninois Romuald Wadagni, le Bénin et le Niger ont rendu public un communiqué conjoint marquant une étape significative dans le renforcement de leurs relations diplomatiques.

Dans cette résolution, les deux chefs d’État réaffirment leur volonté commune de consolider la coopération entre Cotonou et Niamey dans plusieurs domaines clés, notamment sur les plans politique, économique, sécuritaire et culturel.

Cette convergence de vues traduit une ambition partagée de bâtir un partenariat plus étroit, fondé sur la confiance, le dialogue et les intérêts mutuels.

La rencontre a également permis d’annoncer des mesures concrètes en faveur de la réouverture progressive de la frontière bénino-nigérienne, un signal fort en direction des populations et des acteurs économiques des deux pays, durement affectés par les restrictions de circulation.

Cette perspective est présentée comme un levier essentiel pour relancer les échanges, renforcer la solidarité transfrontalière et soutenir les économies locales.

Placée sous le signe de la fraternité et de la concertation, cette visite officielle illustre la détermination des autorités béninoises et nigériennes à œuvrer ensemble pour la paix, la sécurité et le développement durable.

Elle s’inscrit dans une dynamique régionale plus large, où le dialogue bilatéral apparaît comme un outil central de stabilité et de coopération en Afrique de l’Ouest.