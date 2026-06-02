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Diplomatie: point de la rencontre entre Romuald Wadagni et Ibrahim Traoré

En visite d’amitié et de travail à Ouagadougou ce 2 juin 2026, le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a eu une séance de travail au palais présidentiel de Koulouba avec son homologue burkinabè, Ibrahim Traoré.

Edouard Djogbénou
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Diplomatie: point de la rencontre entre Romuald Wadagni et Ibrahim Traoré
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Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans une dynamique de relance et de revitalisation des relations bilatérales entre les deux pays.
Selon le communiqué conjoint rendu public à l’issue du tête-à-tête, lu par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, la visite du chef de l’État béninois marque une étape décisive dans le renforcement du partenariat entre Ouagadougou et Cotonou.

Les deux dirigeants ont procédé à un examen approfondi de la coopération bilatérale et ont réaffirmé leur volonté commune de bâtir une relation fondée sur la confiance, la solidarité et la concertation face aux défis partagés.

Les échanges ont été largement dominés par les enjeux sécuritaires sous-régionaux. Les deux chefs d’État ont insisté sur l’urgence de renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l’extrémisme violent.

Ils ont réitéré leur détermination à agir de manière coordonnée pour préserver la paix, la stabilité et promouvoir un développement durable en Afrique de l’Ouest.
Sur le plan économique, les discussions ont mis en lumière des perspectives jugées prometteuses dans plusieurs secteurs clés, notamment le commerce, l’industrie, la formation professionnelle, les infrastructures et la logistique.

Le rôle stratégique du port de Cotonou dans l’approvisionnement du Burkina Faso a été particulièrement souligné, de même que la nécessité d’améliorer la fluidité des corridors de transport. À cet effet, les deux parties ont convenu d’accélérer la tenue de la cinquième session de la Grande Commission mixte de coopération et de finaliser les accords encore en attente.

Les deux présidents ont également salué l’intégration harmonieuse de leurs communautés respectives et rappelé l’importance des liens historiques et humains qui unissent les peuples béninois et burkinabè.

La visite s’est achevée par une invitation officielle adressée par le président béninois à son homologue du Burkina Faso, traduisant la volonté partagée d’inscrire les relations entre les deux États dans une nouvelle dynamique, au service de la prospérité commune et de l’intégration régionale.

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