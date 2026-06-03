Benin: Romuald Wadagni en visite de travail ce mercredi à Lomé

Le nouveau chef de l’État béninois, Romuald Wadagni, a entamé depuis lundi une tournée régionale qui l’a conduit dans plusieurs capitales ouest-africaines notamment à Abuja, à Niamey et à Ouagadougou.

Ce mercredi 3 juin, le président Romuald Wadagni est attendu à Lomé où il tiendra une séance de travail avec son homologue togolais, Faure Gnassingbé. En effet, après ses consultations au Sahel, le président de la République se rendra au Togo, avant de poursuivre sa route vers Abidjan et Accra.

Au Togo, Romuald Wadagni sera reçu par le président du Conseil, Faure Gnassingbé. Les discussions au sommet entre les deux dirigeants s’annoncent denses et s’articuleront principalement autour du renforcement des relations bilatérales historiques, de la dynamisation des échanges économiques et de la coordination face aux défis sécuritaires régionaux.

Ce face-à-face crucial traduit la nouvelle doctrine diplomatique du Bénin, résolument inscrite dans une dynamique de concertation permanente et de bon voisinage avec ses pairs africains.

Avant de prendre le vol en direction du Togo, le président Romuald Wadagni va présider ce mercredi la session ordinaire du conseil des ministres du mois de juin.