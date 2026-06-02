Bénin – Niger : Tiani accepte l’invitation de Wadagni et se rendra bientôt à Cotonou

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a adressé une invitation officielle à son homologue nigérien en vue d’une visite d’État à Cotonou. Selon un communiqué conjoint publié à Niamey ce 2 mai 2026, le chef de l’État du Niger a accepté cette invitation avec gratitude. La date de cette visite sera arrêtée ultérieurement par voie diplomatique, précisent les autorités des deux pays.

Le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) du Niger, effectuera prochainement une visite officielle au Bénin, selon le communiqué conjoint adopté le 2 juin 2026 à Niamey à l’issue de l’entretien entre Tiani et le président béninois Romuald Wadagni. Le texte précise que l’invitation a été « acceptée avec gratitude » et que la date sera « fixée par voie diplomatique ».

Ce serait la première visite officielle d’un chef d’État nigérien à Cotonou depuis le coup d’État du 26 juillet 2023. La relation entre les deux pays avait été portée à son niveau de tension le plus élevé depuis cette date : fermeture de la frontière terrestre en août 2023, arrêt des exportations pétrolières via le pipeline Niger-Bénin, expulsion du premier conseiller de l’ambassade béninoise à Niamey en janvier 2026, et accusations de Tiani contre l’ancien président Talon d’avoir soutenu l’attaque de la Base Aérienne 101 en mars 2026.

La visite de Wadagni à Niamey ce mardi, premier déplacement officiel d’un chef d’État béninois au Niger depuis le coup d’État, avait produit un résultat concret : la mise en place d’un comité d’experts à quinze jours chargé de préparer la levée des obstacles à la coopération bilatérale, en premier lieu la réouverture de la frontière. La visite de Tiani à Cotonou, dont la date n’est pas encore fixée, viendra conclure un cycle de réciprocité diplomatique qui signe le dégel des relations entre les deux pays.