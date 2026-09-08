Royaume-Uni : plus de 600 vols annulés après une panne du contrôle aérien

Une panne technique du système de traitement des vols de NATS a désorganisé mardi 8 septembre le trafic aérien au Royaume-Uni. Plus de 600 vols ont été annulés dans les principaux aéroports britanniques, tandis que Heathrow a suspendu ses arrivées pour le reste de la journée malgré le déploiement d’un correctif.

Le trafic aérien britannique a été fortement perturbé mardi après une défaillance affectant le système de traitement des données de vol de NATS, le prestataire chargé du contrôle aérien dans le pays. L’incident a touché plusieurs grandes plateformes, dont Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham et des aéroports écossais.

NATS a indiqué avoir identifié puis corrigé le problème et assuré que la sécurité n’avait pas été compromise. Le retour à la normale est toutefois resté progressif, les compagnies et les aéroports devant absorber les retards accumulés et repositionner appareils et équipages.

Au moins 625 vols à destination ou au départ du Royaume-Uni avaient été annulés dans la journée, selon un décompte de Flightradar24 relayé par l’Associated Press. D’autres centaines de liaisons ont subi des retards, avec des répercussions au-delà du territoire britannique sur plusieurs rotations européennes.

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À Heathrow, les arrivées ont finalement été suspendues pour le reste du mardi 8 septembre afin de gérer les conséquences de l’incident. Les départs ont repris, mais l’aéroport a averti que les perturbations se poursuivraient et a demandé aux passagers de vérifier le statut de leur vol avant de se déplacer.

NATS sous pression après une nouvelle panne

Ryanair affirme que plus de 65 000 de ses passagers ont été touchés, avec plus de 50 vols annulés et des retards pouvant atteindre huit heures. La compagnie irlandaise a de nouveau demandé le départ du directeur général de NATS, Martin Rolfe. Wizz Air a également appelé à une réforme du prestataire britannique.

La Civil Aviation Authority, le régulateur britannique, a demandé à NATS un rapport complet sur l’incident. Elle doit examiner les circonstances de la panne ainsi que les mesures prises pour assurer la fiabilité et la résilience du système de contrôle aérien.

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Le nouvel incident remet en lumière la vulnérabilité d’une infrastructure essentielle au transport aérien. Une panne majeure du système de planification des vols avait déjà provoqué de vastes perturbations au Royaume-Uni en août 2023, entraînant ensuite une enquête indépendante du régulateur.

Le trafic aérien européen a déjà subi cette année d’autres perturbations massives : en janvier, plus de 700 vols avaient été annulés à Schiphol lors d’un épisode de neige abondante. Les causes sont différentes, mais ces épisodes montrent la rapidité avec laquelle un incident localisé peut désorganiser les correspondances à l’échelle du continent.

Le trafic aérien européen a déjà subi cette année d’autres perturbations massives : en janvier, plus de 700 vols avaient été annulés à Schiphol lors d’un épisode de neige abondante. Les causes sont différentes, mais ces épisodes montrent la rapidité avec laquelle un incident localisé peut désorganiser les correspondances à l’échelle du continent.

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Des perturbations encore attendues

Les compagnies aériennes ont continué à ajuster leurs programmes en soirée. British Airways, easyJet, KLM et Lufthansa figurent parmi les transporteurs ayant supprimé des rotations, tandis que plusieurs aéroports ont recommandé aux voyageurs de ne se présenter que si leur vol était confirmé.

La cause précise de la défaillance n’avait pas été rendue publique dans l’immédiat. Les autorités et NATS ont décrit l’événement comme un problème technique du système de traitement des vols, sans évoquer de cyberattaque.