Bénin: deux suspects interpellés et placés en garde à vue pour le vol et le recel d’une moto à Zè

​La Police républicaine a mis la main sur deux individus impliqués dans une affaire de vol de moto et de recel, à la suite d’une investigation menée par le commissariat d’arrondissement de Zè.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026, aux alentours de 3 heures du matin, lorsqu’un malfaiteur s’est introduit par effraction au domicile d’une citoyenne endormie pour s’emparer d’une moto de marque Wave Honda après avoir forcé la porte d’entrée.

​Une tentative de revente avortée et l’interpellation des mis en cause

​Pour dissimuler son forfait, le principal suspect a confié le deux-roues à un complice afin de le revendre sur le marché noir à Allada pour la somme de 110 000 francs CFA. Alertés, les éléments de la police de Zè ont rapidement ouvert une enquête, poussant le présumé receleur à prendre la fuite et à abandonner la moto, qui a ainsi pu être récupérée.

​Les investigations approfondies ont permis de localiser et d’interpeller les deux suspects le dimanche 6 septembre 2026 à Zè Zoungbomey. Présentés comme des repris de justice, ils ont reconnu les faits lors de leur audition, admettant également avoir retiré la plaque d’immatriculation pour brouiller les pistes.

Actuellement en garde à vue, ils devraient être présentés dans les prochains jours au procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Allada pour répondre de leurs actes.