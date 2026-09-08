CRIET: le faux « faiseur de ministres » et son complice placés en détention provisoire en attendant leur procès le 29 octobre

Interpellés le 1er septembre dernier, les deux présumés auteurs ont été présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après avoir auditionné les deux mis en cause à savoir le président de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique (FOPA) et son présumé complice , ainsi que la victime, le magistrat a ordonné leur placement sous mandat de dépôt dans la nuit. Leur procès a été renvoyé au 29 octobre 2026.

​Les détails de l’escroquerie dénoncée par le tradipraticien

​Le dossier repose sur la plainte d’un tradipraticien à qui les mis en cause auraient soutiré plus de 45 millions de francs CFA depuis 2023. Le principal suspect, se faisant passer pour un conseiller à la présidence de la République, prétendait avoir influencé la nomination de quatre ministres du gouvernement sortant tout en garantissant à la victime une place au sein de la nouvelle équipe gouvernementale.

L’illusion s’est effondrée le 24 mai 2026 lors de l’annonce du nouveau gouvernement par le secrétaire général à la présidence, le nom du plaignant n’y figurant pas.

​Pour satisfaire les exigences financières répétées de ce prétendu faiseur de ministres, qui réclamait également des curriculum vitae à plusieurs reprises, le tradipraticien indique avoir vendu sa maison, contracté des dettes et puisé dans des tontines dans l’espoir illusoire d’obtenir cette fonction ministérielle