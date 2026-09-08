Bénin – Projet SAP055: 5 milliards de FCFA pour lutter contre les impacts sanitaires du changement climatique dans la vallée de l’Ouémé

Le projet SAP055 a été officiellement lancé le jeudi 3 septembre 2026 à Cotonou, marquant le début d’un programme quinquennal doté d’une enveloppe financière de 5 milliards de francs CFA.

Financé par le Fonds vert pour le climat, ce dispositif cible en priorité la zone sanitaire d’Adjohoun-Bonou-Dangbo, particulièrement vulnérable aux inondations récurrentes et à leurs répercussions sanitaires. Dans cette vallée de l’Ouémé, la récurrence des crues prolongées, conjuguée à la hausse des températures et à l’humidité, favorise la propagation de pathologies telles que le paludisme, nécessitant une réponse structurée de la part des pouvoirs publics.

​Pour faire face à ces défis climatiques et sanitaires, le projet SAP055 structure son action autour de plusieurs initiatives concrètes. Il prévoit la mise en place d’un centre local de veille chargé de croiser les données climatiques et sanitaires afin d’anticiper l’émergence de foyers épidémiques.

Le programme assure également selon Africaho, le renforcement des compétences des agents de santé à travers des formations spécifiques dédiées à la prise en charge des urgences liées aux phénomènes climatiques extrêmes, tout en procédant à l’équipement de plusieurs centres de santé en panneaux solaires, en infrastructures d’accès amélioré à l’eau ainsi qu’en nouveaux matériels biomédicaux.

​Estimé à 311 700 bénéficiaires directs ou indirects, ce programme intègre également des volets visant à consolider la résilience économique des habitants et à structurer la prévention au sein des communautés locales.

À travers cette initiative, le Bénin renforce sa stratégie globale d’adaptation face au changement climatique, avec pour objectif prioritaire d’anticiper les risques pour protéger durablement les populations de la vallée de l’Ouémé.