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Bénin: l’année universitaire 2026-2027 officiellement lancée le 14 septembre 2026 (calendrier)

Le démarrage de l’année universitaire 2026-2027 est fixé au lundi 14 septembre 2026 dans l’ensemble des universités publiques et des établissements privés d’enseignement supérieur au Bénin.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: l’année universitaire 2026-2027 officiellement lancée le 14 septembre 2026 (calendrier)
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Sommaire

Le calendrier académique s’articule autour de deux grands semestres rythmés par des périodes de cours, des congés et des sessions d’évaluation.

​Le premier semestre s’étendra officiellement du 14 septembre 2026 au 19 février 2027. Les cours proprement dits débuteront le 28 septembre 2026 pour se poursuivre jusqu’au 18 décembre 2026, date marquant le début des congés de Noël.

Les examens et évaluations de fin de semestre se dérouleront quant à eux du 18 janvier au 5 février 2027, avant de laisser place aux opérations de correction, de délibération et à la proclamation des résultats.

​Déroulement du second semestre et vacances

​Le second semestre prendra le relais dès le 22 février 2027 pour s’achever le 30 juillet 2027. Les enseignements y sont programmés jusqu’au 28 mai 2027, laissant ensuite place aux révisions, aux examens, aux sessions de rattrapage ainsi qu’aux différentes étapes de délibération.

Par ailleurs, le calendrier intègre divers jours fériés, fêtes nationales et religieuses, telles que la fête des Cultes et traditions du Bénin, la fête du Travail, l’Ascension et la Pentecôte, tandis que les dates du Ramadan, du Maouloud et de la Tabaski feront l’objet de précisions ultérieures.

​À l’issue de l’ensemble de ces activités pédagogiques, les vacances universitaires débuteront après le 30 juillet 2027 et s’étaleront jusqu’au 11 septembre 2027 inclus.

Le ccalendrier universitaire 2026-2027

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