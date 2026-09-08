Afrique de l’Ouest : le Bénin parmi 8 pays pilotes d’une plateforme démographique

Le Bénin fait partie des huit pays d’Afrique de l’Ouest qui testent à Abidjan une nouvelle plateforme de suivi du dividende démographique. L’outil doit permettre de mesurer, sur des bases comparables, la mise en œuvre de la feuille de route de l’Union africaine consacrée à la jeunesse, aux compétences, à l’emploi et à la gouvernance.

Les travaux réunissent du 7 au 9 septembre des représentants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Ces huit États servent de pays pilotes avant la validation d’une version actualisée de la plateforme et son extension progressive à d’autres pays.

L’enjeu est de transformer des engagements politiques souvent difficiles à comparer en indicateurs suivis de manière régulière. Les délégations testent notamment la saisie des données, la production de rapports nationaux standardisés et la lecture des écarts entre objectifs et résultats.

Pour le Bénin, cette phase pilote doit offrir un outil supplémentaire pour suivre l’effet des politiques publiques sur une population jeune, comparer les progrès avec ceux des pays voisins et identifier plus rapidement les domaines où les investissements doivent être renforcés.

Quatre priorités suivies avec les mêmes indicateurs

La plateforme s’organise autour de quatre grands axes : santé et bien-être ; éducation et développement des compétences ; emploi et entrepreneuriat ; gouvernance et autonomisation des jeunes. L’objectif est d’éviter que chaque pays mesure les mêmes priorités avec des méthodes trop différentes pour permettre une comparaison régionale utile.

Cette harmonisation doit aussi faciliter les décisions budgétaires. Des données plus régulières peuvent aider les gouvernements à repérer, par exemple, un décalage entre la progression de la scolarisation, la formation professionnelle et la capacité du marché du travail à absorber de nouveaux entrants.

Au Bénin, le chantier rejoint les réflexions déjà engagées sur les compétences nécessaires à long terme. La Vision Bénin 2060 met notamment l’accent sur les filières scientifiques et professionnelles, un choix directement lié à la capacité du pays à convertir sa dynamique démographique en gains de productivité et en emplois.

Le dispositif testé à Abidjan n’est pas encore un système définitivement déployé à l’échelle régionale. Les observations des huit pays pilotes doivent d’abord servir à corriger et valider la version actualisée, avant une adoption plus large.

La prochaine étape sera donc moins la création d’un nouvel objectif que la mise en place d’un instrument commun pour vérifier les progrès. Pour les pays ouest-africains, la valeur de la plateforme dépendra surtout de la qualité des données nationales, de leur mise à jour régulière et de leur utilisation dans les choix de politiques publiques.