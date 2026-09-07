«Un soir pour oublier»: le rire béninois s’offre une quatrième édition réussie

Le Walô Dance Center a vibré samedi 5 septembre au rythme de l’humour béninois à l’occasion de la quatrième édition du festival « Un soir pour oublier ». Portée par le collectif Vitrines Bénin Humour, la manifestation a proposé plusieurs rendez-vous avant de s’achever par un Gala du Rire conduit par les humoristes stand-uppers Hermano Premier et Belronde Adjaho.

Le festival « Un soir pour oublier » a achevé sa quatrième édition ce samedi 5 septembre au Walô Dance Center. Portée par une programmation mêlant humour, musique et formation, la manifestation a réuni artistes et public autour d’une même ambition : faire du rire un véritable espace d’expression et de partage.

Quelques jours auront suffi pour installer progressivement l’ambiance. Du 1er au 2 septembre, le festival a ouvert sa programmation avec la « Special Masterclass avec Pacheko », consacrée à la création de contenus. Une initiative destinée à transmettre aux participants les fondamentaux nécessaires avant de se lancer dans cet univers.

« Les gens se sont inscrits pour venir apprendre les techniques de base qu’il faut avoir avant de se lancer dans ce domaine. Et ce fut quand même une très belle formation », a raconté Amou Aiou, humoriste stand-upper et membre du collectif Vitrines Bénin Humour, à l’origine de l’événement.

Le 3 septembre, le public a ensuite été convié à l’« USPO Comedy Club ». Un avant-goût avant le rendez-vous principal : le Gala du Rire, organisé deux jours plus tard au Walô Dance Center. Pour cette soirée, Hermano Premier et Belronde Adjaho, deux figures de la scène stand-up béninoise, étaient les têtes d’affiche.

Sur scène, les deux humoristes ont livré des prestations largement saluées par les spectateurs. Hermano Premier, qui s’est notamment appuyé sur des thèmes liés au quotidien et à la communauté, s’est dit satisfait de l’accueil reçu. « Je suis hyper content. Comme tout artiste, je suis content du résultat. Quand le résultat est positif, on est content. Donc, je suis très fier de moi. Et je suis fier du public aussi, qui n’a pas vraiment été timide, qui a tout donné. C’est eux qui ont fait la soirée », a-t-il affirmé.

L’humoriste stand-upper béninois Hermano Premier

Même enthousiasme chez Belronde Adjaho. L’humoriste et actrice béninoise estime avoir réussi à établir une véritable complicité avec le public. « Je dirais que c’est une prestation aboutie. Le public m’a adorée. Oui, tout s’est très bien passé. Le public a aimé mes vannes. Ils se sont retrouvés dans tout ce que je disais. Et la soirée a été waouh ! », a-t-elle confié, avant de promettre une prochaine édition encore plus intense.

L’humoriste stand-upper béninoise Belronde Adjaho

La programmation ne s’est pas limitée au stand-up. Le chanteur Wasley-Sagbohan, qui s’est déjà produit devant le public de la Salle rouge du Palais des Congrès, a également participé à la soirée. L’artiste Lamuse Kirikou a, lui aussi, contribué à l’animation et fait réagir une salle particulièrement réceptive.

Dans le public, les réactions témoignaient de la réussite de la soirée. Muriel, présentatrice radio, a particulièrement apprécié la capacité des humoristes à offrir une parenthèse loin des préoccupations quotidiennes. « Pour cette quatrième édition, je crois que les humoristes ont mis la barre haute. C’était une très belle soirée. On a vraiment oublié nos soucis. Donc, je les félicite et je leur souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite », a-t-elle témoigné

Pour Arnaud Essou, venu pour la première fois, l’expérience a également été convaincante. Le spectateur dit avoir découvert un événement qui lui donne désormais envie de revenir lors de la prochaine édition. Un sentiment partagé par Emmanuel, autre spectateur, qui résume simplement son appréciation : « C’est bien, j’ai aimé. C’est un plaisir. Merci beaucoup aux artistes. »

Au-delà du spectacle, cette quatrième édition traduit la volonté du collectif Vitrines Bénin Humour de structurer davantage le secteur et d’offrir une vitrine aux talents locaux. Pour Amou Aiou, les efforts consentis prennent tout leur sens au moment de dresser le bilan. « Certes, il y a des difficultés et autres, mais quand on regarde le résultat final, ça soulage et ça nous donne envie de continuer », a-t-il souligné

Avec ce quatrième rendez-vous, « Un soir pour oublier » poursuit ainsi son chemin dans le paysage culturel béninois. Entre formation, scène et découverte de nouveaux talents, le festival entend faire du rire un rendez-vous régulier, tout en donnant aux humoristes béninois les moyens de viser un public toujours plus large.