Bénin: la DGI lance un appel au règlement des infractions routières avant le 1er octobre 2026

​Dans un communiqué officiel en date du 2 septembre 2026 à Cotonou, le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Oumara Karimou Assouma, invite l’ensemble des usagers de la route à vérifier l’existence d’éventuels arriérés de pénalités d’infractions routières à leur charge.

Publié le 7 sept. 2026 à 15:36 · Mis à jour le 7 sept. 2026

Cette vérification s’effectue en consultant directement le portail en ligne securoute.anatt.bj. Les personnes redevables sont vivement exhortées à s’acquitter de leurs dus au plus tard le jeudi 1er octobre 2026 pour éviter de s’exposer aux désagréments liés au recouvrement forcé lors de leurs déplacements routiers.

L’institution financiere compte sur l’esprit civique et la collaboration spontanée de chacun pour le règlement amiable de ces créances.