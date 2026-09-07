BENIN WEB TV

Bénin: la DGI lance un appel au règlement des infractions routières avant le 1er octobre 2026

​Dans un communiqué officiel en date du 2 septembre 2026 à Cotonou, le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Oumara Karimou Assouma, invite l’ensemble des usagers de la route à vérifier l’existence d’éventuels arriérés de pénalités d’infractions routières à leur charge.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Société
297vues
Bénin: la DGI lance un appel au règlement des infractions routières avant le 1er octobre 2026
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Cette vérification s’effectue en consultant directement le portail en ligne securoute.anatt.bj. Les personnes redevables sont vivement exhortées à s’acquitter de leurs dus au plus tard le jeudi 1er octobre 2026 pour éviter de s’exposer aux désagréments liés au recouvrement forcé lors de leurs déplacements routiers.

L’institution financiere compte sur l’esprit civique et la collaboration spontanée de chacun pour le règlement amiable de ces créances.

Articles liés

Avocats au Bénin : après 19 mois, un recours sur le droit UEMOA arrive en plénièreAvocats au Bénin : après 19 mois, un recours sur le droit UEMOA arrive en plénièreL’Aube Nouvelle : la version fongbè contestée devant la Cour constitutionnelleL’Aube Nouvelle : la version fongbè contestée devant la Cour constitutionnelleBénin: la SBEE annonce des perturbations dans plusieurs quartier de CotonouBénin: la SBEE annonce des perturbations dans plusieurs quartier de CotonouBénin : Clet Fèliho appelle à encadrer les pratiques funérairesBénin : Clet Fèliho appelle à encadrer les pratiques funéraires

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV