Bénin : Clet Fèliho appelle à encadrer les pratiques funéraires
Une lettre de l’évêque de Kandi, Clet Fèliho, adressée au président de l’Assemblée nationale Joseph Djogbénou, a été lue le 7 septembre à l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année. Banouto, dans un reportage d’Arthur SELO, a rapporté cette lecture au Parlement.
Léon KABORÉVoir tous ses articles
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Société
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Dans ce courrier daté du 2 août, Clet Fèliho propose d’ouvrir un débat national sur les pratiques funéraires au Bénin.
L’évêque dénonce les contributions, les cérémonies coûteuses et les prélèvements qui, selon lui, alourdissent la charge économique des familles endeuillées.
Clet Fèliho appelle à associer les autorités publiques, les chefs traditionnels, les responsables religieux et les élus locaux afin de limiter les abus liés aux obsèques.
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