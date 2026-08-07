Bénin vision 2060 : le Conseil national de l’Éducation mise sur les filières scientifiques et professionnelles

Du 5 au 7 août 2026, le Conseil national de l’éducation (CNE) tient à Cotonou sa troisième assemblée consultative, consacrée au développement des filières scientifiques et technologiques. La rencontre réunit les pouvoirs publics, le monde universitaire, les institutions, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile autour des priorités du système éducatif béninois.

Organisée à l’hôtel Golden Tulip, l’assemblée consultative s’inscrit dans une réflexion sur la contribution de l’éducation, de la recherche et de la formation professionnelle à l’industrialisation et à la transformation numérique du Bénin. Les échanges portent notamment sur les moyens de renforcer l’orientation des apprenants vers les disciplines scientifiques, technologiques et professionnelles.

La rencontre rassemble les membres du CNE, des représentants du gouvernement, des universitaires, des institutions publiques et privées, ainsi que des organisations de la société civile. Elle doit permettre de confronter les analyses et les expériences afin d’éclairer les décisions publiques dans le secteur de l’éducation.

Dans son discours, le secrétaire exécutif du CNE, Clément Chabi, a présenté l’institution comme un cadre de dialogue national entre les différents acteurs de l’éducation. Il a souligné que le développement durable, la prospérité et la souveraineté technologique reposent, selon lui, sur l’investissement dans la jeunesse, la recherche et la qualité du capital humain.

Évaluer les recommandations et préparer la vision Bénin 2060

Le président du Conseil national de l’éducation, Noël Ahonangnon Gbaguidi, a rappelé les responsabilités juridiques et stratégiques du CNE. L’institution est notamment chargée de contribuer à la définition des grandes orientations éducatives, à la coordination du système et au suivi des décisions publiques dans ce domaine.

Composée de 69 membres issus des secteurs public et privé, l’assemblée consultative examine également les rapports d’activités et les comptes du Conseil national de l’éducation. Elle formule ensuite des recommandations destinées à améliorer le fonctionnement et les performances du système éducatif national.

Durant les trois jours de travaux, les participants doivent évaluer la mise en œuvre des recommandations adoptées lors des précédentes sessions. Les discussions portent aussi sur l’amélioration de la qualité des enseignements et sur l’articulation entre les priorités éducatives et la vision « Bénin 2060 ».

Pour le CNE, le renforcement des filières scientifiques, technologiques et professionnelles constitue un levier pour soutenir l’innovation, accompagner la transformation numérique et répondre aux besoins de l’industrialisation. Les modalités concrètes de mise en œuvre des recommandations issues de la session n’ont pas encore été précisées.