Bénin: les appréhensions de Kamel Bio Sika Ouassagari sur le Sénat

​Lors du débat sur l’État de droit et l’alternance politique en Afrique organisé le jeudi 6 août 2026 à Cotonou par l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP/Co), l’ancien député du parti Les Démocrates, Kamel Bio Sika Ouassagari, a exprimé de vives inquiétudes quant à l’instauration de la nouvelle chambre haute du Parlement.

Publié le 7 août 2026 à 10:48 · Mis à jour le 7 août 2026

​S’exprimant quelques heures après l’installation du premier bureau du Sénat, l’ancien parlementaire a formulé des réserves sur l’étendue des compétences dévolues aux 25 membres composant l’institution.

Selon ses analyses, l’attribution de prérogatives aussi vastes à un groupe restreint de personnalités pourrait engendrer des effets indésirables sur l’espace démocratique béninois. En terme d’inquiétude, l’ex parlementaire évoque l’ihibition de la liberté d’expression. À le croire, il y a risque potentiel de voir les libertés fondamentales d’opinion et d’expression progressivement restreintes sous le poids de la régulation sénatoriale.

Kamel Bio Sika Ouassagari évoque également la Complexification du débat contradictoire avec l’accentuation des difficultés pour la société civile et l’opposition d’émettre des critiques constructives à l’égard de l’action des autorités publiques.

​Une transformation majeure du paysage parlementaire

​Issu de la révision constitutionnelle votée en décembre 2025, l’avènement du Sénat consacre la transition du Bénin vers un système parlementaire bicaméral.

En rejoignant des nations du continent dotées d’une structure similaire telles que la Côte d’Ivoire, le Maroc ou le Nigeria, le Bénin redistribue les cartes de sa gouvernance politique, un changement perçu par une partie de l’opposition comme un défi pour l’équilibre des pouvoirs.