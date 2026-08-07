États-Unis: Donald Trump redoute de devenir «le dernier président républicain»

Donald Trump a lancé une nouvelle offensive contre le candidat démocrate au Sénat dans le Michigan, Abdulrahman Mohamed El-Sayed. Le président américain estime que la suppression de l’obstruction parlementaire au Sénat pourrait offrir un avantage décisif aux démocrates et bouleverser durablement l’équilibre politique à Washington.

Donald Trump hausse le ton à l’approche de la bataille électorale dans le Michigan. Dans un message publié jeudi sur son réseau social Truth Social, le président américain s’en est pris à Abdulrahman Mohamed El-Sayed, récemment désigné candidat démocrate pour un siège au Sénat. Au cœur de la polémique : la volonté affichée par le candidat démocrate de remettre en cause l’obstruction parlementaire, connue sous le nom de « filibuster ». Cette règle du Sénat permet à une minorité de bloquer ou de retarder l’adoption de nombreux textes et rend, dans la pratique, nécessaire l’obtention de 60 voix pour faire avancer la plupart des projets de loi.

Le président américain a directement interpellé les élus républicains du Sénat, les exhortant à mesurer les conséquences d’une éventuelle réforme. Selon lui, la disparition du « filibuster » permettrait aux démocrates de faire adopter plus facilement leur programme s’ils retrouvaient une majorité au Congrès. Trump estime notamment qu’une telle évolution pourrait renforcer la présence démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants, tout en leur donnant davantage de latitude pour influencer les institutions judiciaires. « S’il réussit », a écrit le président américain, les démocrates pourraient selon lui engranger des gains électoraux importants. Trump est même allé jusqu’à prédire qu’il pourrait devenir « le dernier président républicain » si cette réforme aboutissait.

Un débat qui divise les démocrates

La question de l’avenir de l’obstruction parlementaire dépasse toutefois largement le seul scrutin du Michigan. Au sein du Parti démocrate, les positions restent partagées entre ceux qui souhaitent supprimer cette règle et ceux qui privilégient une réforme plus limitée. Les partisans de son abolition considèrent qu’elle constitue un frein à l’action politique et empêche une majorité élue de faire appliquer son programme.

Ses défenseurs estiment, à l’inverse, qu’elle protège les droits de la minorité parlementaire et oblige les deux camps à rechercher des compromis. Le débat promet donc de rester vif au Sénat, alors que les équilibres politiques américains pourraient une nouvelle fois être au cœur de la prochaine échéance électorale.