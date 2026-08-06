Bénin : Patrice Talon réagit après son élection à la présidence du Sénat

Élu ce jeudi 6 août 2026 à la présidence du tout premier Sénat de la République du Bénin, l’ancien chef de l’État Patrice Talon a prononcé son premier discours devant les sénateurs réunis au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo. Il y appelle à faire de l’institution une « famille » unie autour du consensus et de la responsabilité.

Deux mois après sa passation de pouvoir avec Romuald Wadagni, Patrice Talon retrouve une fonction officielle. Réunis ce jeudi à Porto-Novo, les sénateurs l’ont porté à la tête de la chambre haute du Parlement, pour un mandat de cinq ans, aux côtés de Louis Vlavonou, élu vice-président, et d’Alassane Seidou, désigné rapporteur.

Dans son discours, l’ancien président a d’abord remercié ses pairs pour leur confiance, avant d’appeler à faire du Sénat « une famille fondée sur le consensus, la convivialité et la responsabilité ». Il a salué le climat dans lequel s’est déroulée l’élection du bureau : « Nous avons tous vécu depuis quelques jours une ambiance extraordinaire qui a gommé, effacé nos divergences », a-t-il déclaré.

Patrice Talon a ensuite assuré vouloir mettre son expérience au service de l’institution : « Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d’un Sénat qui sera pour nous comme une famille ». Il a fixé le cap de cette nouvelle mandature autour de quatre priorités : le renforcement de l’unité nationale, de la stabilité politique, de la paix et de la démocratie au Bénin.

Le nouveau président du Sénat a conclu son adresse par un appel à la vigilance collective : « Je veux compter sur chacun de vous pour nous rappeler à l’ordre chaque fois que nous ne serons pas à la hauteur ».

Cette élection intervient une semaine après l’installation officielle du Sénat, le 30 juillet, et fait suite à la validation de son règlement intérieur par la Cour constitutionnelle le 3 août.