BENIN WEB TV

Bénin : Patrice Talon réagit après son élection à la présidence du Sénat

Élu ce jeudi 6 août 2026 à la présidence du tout premier Sénat de la République du Bénin, l’ancien chef de l’État Patrice Talon a prononcé son premier discours devant les sénateurs réunis au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo. Il y appelle à faire de l’institution une « famille » unie autour du consensus et de la responsabilité.

Soussouni D.
Publié le à · Mis à jour le
Politique
3 586vues
Bénin : Patrice Talon réagit après son élection à la présidence du Sénat
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter

Deux mois après sa passation de pouvoir avec Romuald Wadagni, Patrice Talon retrouve une fonction officielle. Réunis ce jeudi à Porto-Novo, les sénateurs l’ont porté à la tête de la chambre haute du Parlement, pour un mandat de cinq ans, aux côtés de Louis Vlavonou, élu vice-président, et d’Alassane Seidou, désigné rapporteur.

Dans son discours, l’ancien président a d’abord remercié ses pairs pour leur confiance, avant d’appeler à faire du Sénat « une famille fondée sur le consensus, la convivialité et la responsabilité ». Il a salué le climat dans lequel s’est déroulée l’élection du bureau : « Nous avons tous vécu depuis quelques jours une ambiance extraordinaire qui a gommé, effacé nos divergences », a-t-il déclaré.

Patrice Talon a ensuite assuré vouloir mettre son expérience au service de l’institution : « Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d’un Sénat qui sera pour nous comme une famille ». Il a fixé le cap de cette nouvelle mandature autour de quatre priorités : le renforcement de l’unité nationale, de la stabilité politique, de la paix et de la démocratie au Bénin.

Le nouveau président du Sénat a conclu son adresse par un appel à la vigilance collective : « Je veux compter sur chacun de vous pour nous rappeler à l’ordre chaque fois que nous ne serons pas à la hauteur ».

Cette élection intervient une semaine après l’installation officielle du Sénat, le 30 juillet, et fait suite à la validation de son règlement intérieur par la Cour constitutionnelle le 3 août.

Articles liés

Au Bénin, la tournée du ministre de l’Enseignement maternel et primaire s’étend au Zou et aux CollinesAu Bénin, la tournée du ministre de l’Enseignement maternel et primaire s’étend au Zou et aux CollinesBénin : le Gouvernement construit 60 nouvelles salles de classe au CEG La Verdure à OuèdoBénin : le Gouvernement construit 60 nouvelles salles de classe au CEG La Verdure à OuèdoBénin : le ministère de l’Intérieur évalue ses performances à mi-parcours du PTA 2026Bénin : le ministère de l’Intérieur évalue ses performances à mi-parcours du PTA 2026Drame à Calavi: découverte tragique des corps en décomposition d’un couple à KansounkpaDrame à Calavi: découverte tragique des corps en décomposition d’un couple à Kansounkpa

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV