Espagne : la situation des mineurs isolés jugée « intenable » à Ceuta

La situation des mineurs étrangers non accompagnés à Ceuta est devenue « intenable », a alerté jeudi le président de l’enclave espagnole, Juan Jesus Vivas. Plus d’un millier de jeunes seraient encore présents dans cette ville espagnole située sur la côte marocaine, un chiffre qui pourrait atteindre le double selon plusieurs ONG.

Les centres d’accueil affichent un taux d’occupation de 2.600 %, très au-delà de leur capacité maximale, selon les autorités locales. La majorité des migrants arrivés massivement à Ceuta à la fin de la semaine dernière sont repartis vers le Maroc, mais les mineurs ne peuvent en principe pas être expulsés et restent pris en charge par les services espagnols.

« La situation est chaotique, surtout pour ceux qui ne sont pas pris en charge », a déclaré Jennifer Zuppiroli, de l’ONG Save the Children. Selon elle, de nombreux enfants échappent encore au système de protection prévu pour les mineurs.

« Ils vivent dans la rue, sans accès à un abri, à la nourriture ou à l’eau », a-t-elle expliqué. Certains ont été accueillis temporairement par des familles des environs, mais l’ONG estime que cette solution ne peut répondre durablement à l’ampleur des besoins dans une enclave de petite taille.

Les régions espagnoles appelées à se mobiliser

La législation espagnole prévoit que les différentes régions du pays participent à l’accueil des mineurs arrivés dans des territoires confrontés à une forte pression migratoire. Le président de Ceuta réclame un transfert rapide d’une partie des jeunes vers d’autres régions afin de désengorger les structures locales.

La mise en œuvre de ce dispositif se heurte toutefois à des résistances politiques. Plusieurs régions dirigées par le Parti populaire, parfois avec le soutien du parti d’extrême droite Vox, s’opposent à l’accueil de nouveaux mineurs étrangers.

Le bilan humain de la crise migratoire continue par ailleurs de s’alourdir. Les autorités espagnoles ont indiqué qu’au moins 79 personnes étaient mortes en tentant de rejoindre Ceuta depuis le Maroc.

La plupart des personnes ayant franchi illégalement la frontière la semaine dernière sont retournées dans le royaume. À Casablanca, les témoignages recueillis montrent une grande diversité de parcours, même si les jeunes issus des quartiers défavorisés des grandes villes semblent particulièrement nombreux parmi les candidats au départ.