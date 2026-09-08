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Abomey-Calavi: un homme évite de justesse le lynchage à Cocotomey après une accusation fantaisiste de vol d’organes génitaux

​Un drame a été évité de justesse ce mardi 8 septembre 2026 à Cocotomey, dans l’arrondissement de Godomey (commune d’Abomey-Calavi).

Edouard Djogbénou
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Société
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Abomey-Calavi: un homme évite de justesse le lynchage à Cocotomey après une accusation fantaisiste de vol d’organes génitaux
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Un individu désigné sous les initiales D. L. a failli subir un lynchage public de la part d’une foule en colère, qui l’accusait d’avoir fait mystérieusement disparaître les organes génitaux de son vis-à-vis à la suite d’une simple poignée de main.

​D’après les informations rapportées par Peace Fm, l’incident s’est produit au niveau du carrefour Concorde. Affirmant avoir perdu ses attributs après avoir serré la main du mis en cause, la prétendue victime a immédiatement alerté l’entourage, provoquant un attroupement menaçant.

Heureusement, une patrouille du commissariat d’arrondissement de Godomey qui se trouvait à proximité est intervenue promptement pour disperser la foule et exfiltrer le suspect.

​Conduits au poste de police pour y être auditionnés, les deux hommes ont fait l’objet de vérifications d’usage. À la grande surprise, l’examen a permis de constater que les organes génitaux du plaignant étaient bel et bien en place.

Confronté à cette réalité matérielle, ce dernier a alors soutenu que ses attributs auraient « réapparu en cours de route ». En attendant que toute la lumière soit faite sur cette ténébreuse affaire, les deux protagonistes ont été placés en garde à vue.

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