Royaume -Uni : arrivée de Meghan Markle, Harry et leurs enfants Archie et Lilibet

Le prince Harry et Meghan Markle sont arrivés ce mercredi soir au Royaume-Uni avant les célébrations du jubilé de la reine. Comme promis, les Sussex ont atterri avec leurs enfants Archie et Lilibet.

Le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux enfants ont atterri dans un aéroport de Londres mercredi avant les célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II en l’honneur de sa 70e année sur le trône. Selon PageSix, les Sussex et leurs équipes ont pris un vol commercial au lieu de leur jet privé habituel de Los Angeles à Londres.

Selon l’agenda qui a filtré, la reine Elizabeth II devrait rencontrer Lilibet pour la première fois à l’occasion du premier anniversaire de la petite fille, le 4 juin. « Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, sont ravis et honorés d’assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine en juin avec leurs enfants », a confié un proche du couple cité par la même source.

Les Sussex exclus de la séance photo sur le balcon

A noter qu’en raison de leur statut de non-royals, le couple prendra un siège arrière pour les événements majeurs lors de la célébration du Jubilé de quatre jours, qui débutera le 2 juin.

Sur les lieux, pour avoir renoncé à leurs fonctions royales, Meghan Markle, Harry et leurs enfants ne rejoindront pas la reine Elizabeth II comme le prince Charles, le prince William et Kate Middleton, ainsi que d’autres membres actifs de la famille royale pour l’apparition publique officielle et la séance photo sur le balcon du palais de Buckingham.