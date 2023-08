Roseline Layo, Olivia Yacé, Carmen Sama: qui est Elie Padah, ce pasteur qui prédit leur malheur ?

La chanteuse ivoirienne Roseline Layo a récemment échappé de justesse à un tragique accident de la route sur l’axe Bouaké-Katiola. Ce qui rend cet événement encore plus étonnant, c’est que plusieurs pasteurs avaient prédit cette situation, dont l’éminent prophète Elie Padah.

Roseline Layo, connue pour son hit « Mogô Fariman », avait exprimé publiquement son mécontentement face aux nombreuses prédictions qui la concernaient, ainsi que son mari et manager, David Chewe Gnahou. Cependant, la réalité a rattrapé la chanteuse quelques jours plus tard lorsqu’elle a miraculeusement survécu à un accident de la circulation, ne subissant que des blessures légères.

Parmi les nombreux prophètes qui avaient annoncé la tragédie imminente pour Roseline Layo et David Chewe Gnahou, Elie Padah s’était démarqué par ses révélations spécifiques. Dans une vidéo datant de quelques mois, ce célèbre homme de Dieu avait mis en garde l’artiste sur ce qui pourrait lui arriver.

Les coulisses de la prédiction

Selon des sources proches, Élie Padah aurait également contacté le mari de la chanteuse par téléphone pour lui faire part de ses visions et prédictions. Malheureusement, ces avertissements avaient été ignorés, l’accent étant mis sur les préparatifs du prochain album du couple intitulé « Les Élus de Dieu ». Le drame du samedi 26 août est survenu avant qu’ils ne puissent entamer une discussion plus approfondie sur le sujet.

Cet événement miraculeux a suscité de nombreuses discussions et débats parmi les fidèles. Certains y voient une intervention divine, une preuve supplémentaire de la puissance de la foi. D’autres, plus sceptiques, se demandent s’il s’agit simplement d’une coïncidence. Quoi qu’il en soit, cette évasion spectaculaire a certainement marqué la vie de Roseline Layo et de son mari.

Malgré cet incident, la chanteuse garde un état d’esprit positif et exprime sa gratitude d’avoir survécu à cette épreuve. Elle envisage de consacrer une partie de son prochain album à sa foi et à sa conviction en la puissance de la prière.

Alors que Roseline Layo se remet de ses blessures, ses fans continuent de lui témoigner leur soutien et attendent avec impatience son retour sur scène. Quelle que soit l’issue de cette histoire, elle restera à jamais gravée dans les annales de l’industrie musicale ivoirienne comme une preuve tangible de l’existence des miracles et des prédictions.

Olivia Yacé, Carmen Sama et Henri Kona Bédié …

Début 2022, le prophète Elie Padah a fait une prédiction effrayante sur Carmen Sama, veuve de DJ Arafat. Selon lui, la mère de Rafna sera victime d’un grave accident de circulation.

Toujours dans la même année, il a prédit un complot visant à nuire à la magnifique Olivia Yacé lors de la finale du concours Miss Monde. D’après lui, une candidate sud-africaine remportera le concours, tandis que la Miss Côte d’Ivoire sera injustement évincée de la compétition.

Depuis l’année 2022, le prophète Elie Padah aurait prédit le récent décès du Président Henri Konan Bédié, suscitant ainsi un vif intérêt. Les circonstances exactes de cette prédiction demeurent floues, donnant lieu à diverses spéculations.

Certains perçoivent cette prédiction comme une coïncidence troublante, tandis que d’autres se demandent si le prophète Elie Padah disposait d’informations privilégiées concernant la santé du Président Bédié ou même d’éventuelles menaces qui auraient pesé sur lui. Ces interrogations nourrissent les théories du complot et entretiennent un certain mystère autour de cette prophétie.

