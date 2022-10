Roi Charles III: la date de son couronnement enfin dévoilée

La cérémonie de couronnement du roi Charles III a été fixée au 3 juin 2023 à l’abbaye de Westminster, au Royaume-Uni.

Contrairement à celle de sa mère, la reine Elizabeth II, la cérémonie de couronnement de Charles serait beaucoup plus restreinte et plus modeste que les précédentes. Bien que Charles soit monté sur le trône deux jours après la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans, la cérémonie de son couronnement qui marquera le début de son règne en tant que monarque se tiendra le 3 juin 2023 à Londres selon bloomberg.

Lors de cette cérémonie, la reine consort Camilla Parker-Bowles sera également couronnée à ses côtés. Le roi Charles III qui aura 74 ans au moment de la cérémonie – deviendra alors la personne la plus âgée à être couronnée roi de l’histoire britannique.

Selon la tradition, le nouveau monarque s’assiéra sur le trône surnommé la chaise du couronnement tout en tenant le sceptre et la verge du souverain, qui représentent son contrôle constitutionnel de la nation, et l’orbe du souverain, qui représente le monde chrétien.

Après avoir été oint d’huile, béni et consacré par le haut clergé, Charles aura la couronne de Saint-Édouard placée sur sa tête, le faisant officiellement roi. Lui, ainsi que la reine consort, s’adresseront ensuite à la nation depuis le balcon du palais de Buckingham .